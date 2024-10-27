27.10.2024, 14:27
Бешеный рост цен: смотрите, сколько будет стоить на заправках топливо через несколько лет из-за новой директивы ЕС(50)
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
Новое требование Европейского союза (ETS2) повысит цены как на автомобильное топливо, так и на отопление. По мнению экспертов рынка, в 2030 году мы увидим рост цен на автомобильное топливо на 30-44 процента, пишет Ärileht.
Два года назад страны-члены Европейского союза договорились, что что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление зданий.
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