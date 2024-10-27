Бешеный рост цен: смотрите, сколько будет стоить на заправках топливо через несколько лет из-за новой директивы ЕС

Два года назад страны-члены Европейского союза договорились, что что с 2027 года система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет также распространена на автомобильный транспорт и отопление зданий.

Целью системы торговли квотами является снижение использования фоссильного топлива и уменьшение в результате этого выбросов парниковых газов. До сих пор система действовала для крупных производителей электрической и тепловой энергии, для заводов и авиации. В 2027 году система торговли охватит также жилье и автомобильный транспорт.