Эстонский эксперт: Какой банковской картой пользоваться? С точки зрения безопасности от мошенников - кредитной

„Если данные кредитной карты попадут в чужие руки, преступники смогут воспользоваться только лимитом кредитной карты, поскольку она отделена от расчетного счета. В случае с дебетовой картой преступники получают доступ к расчетному счету человека и свободным средствами на нем. Поскольку расчетный счет может иметь больший баланс и часто содержит сбережения, в случае мошенничества с дебетовой картой ущерб может быть существеннее и эмоционально тяжелее. Поэтому кредитная карта в данном случае может быть более спокойным и быстрым решением“, – пояснила руководитель отдела розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко.

„Разница между кредитными и дебетовыми картами становится очевидной и в путешествиях, так как за границей некоторые поставщики услуг считают их более надежными, чем дебетовые карты. Например, в Южной Европе или Америке вы не сможете арендовать автомобиль или забронировать жилье без кредитной карты. Хотя сегодня большинство банков имеют одинаковые платежные функции для дебетовых и кредитных карт, старые представления о них сохраняются“, – сказала Горошко.

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