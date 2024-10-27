Эстонский эксперт: Какой банковской картой пользоваться? С точки зрения безопасности от мошенников - кредитной(1)
Несмотря на то, что функциональность дебетовых и кредитных карт в настоящее время довольно схожа, многие люди по-прежнему с опаской относятся к кредитным картам и для повседневных финансовых операций предпочитают использовать дебетовые карты. Однако, по словам банковского специалиста, используя дебетовую карту жертвы, мошенники могут причинить человеку материальный ущерб в более крупных размерах, пишет RUS ERR.
„Если данные кредитной карты попадут в чужие руки, преступники смогут воспользоваться только лимитом кредитной карты, поскольку она отделена от расчетного счета. В случае с дебетовой картой преступники получают доступ к расчетному счету человека и свободным средствами на нем. Поскольку расчетный счет может иметь больший баланс и часто содержит сбережения, в случае мошенничества с дебетовой картой ущерб может быть существеннее и эмоционально тяжелее. Поэтому кредитная карта в данном случае может быть более спокойным и быстрым решением“, – пояснила руководитель отдела розничного банковского обслуживания LHV Анника Горошко.
„Разница между кредитными и дебетовыми картами становится очевидной и в путешествиях, так как за границей некоторые поставщики услуг считают их более надежными, чем дебетовые карты. Например, в Южной Европе или Америке вы не сможете арендовать автомобиль или забронировать жилье без кредитной карты. Хотя сегодня большинство банков имеют одинаковые платежные функции для дебетовых и кредитных карт, старые представления о них сохраняются“, – сказала Горошко.
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