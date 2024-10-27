ЧП и криминал
27.10.2024, 10:27

СВОДКА ЗА СУТКИ (ФОТО) | В Таллинне машина наехала на лежащего человека. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

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Задержано 23 водителя
ДТП на улице Пикк
ДТП на улице Пикк
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

За минувшие сутки в Эстонии произошло два ДТП, в которых серьезно пострадали люди.

26 октября в 00.56 в Таллинне на улице Пикк у дома номер 1 автомобиль Ford, за рулем которого находился 60-летний мужчина, наехал на лежащего на проезжей части мужчину. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

В 15.11 в Таллинне на Пальяссааре теэ у дома номер 17 столкнулся фургон Renault Master, за рулем которого находился 44-летний мужчина и 52-летний велосипедист (см. ФОТО). Последнего доставили в больницу.

ДТП на Пальяссааре теэ

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 23 водителя, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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