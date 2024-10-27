Эстонский водитель попал в Италии под град: ущерб превысил 10 000 евро

Определенно следует подумать и о дополнительной защите, ведь зачастую платеж в 20 евро, который кажется лишней тратой, позднее может помочь возместить ущерб, достигающий нескольких тысяч евро. Дополнительная защита поможет, например, покрыть расходы на аренду временного жилья или возместить ущерб, причиненный при строительных или спасательных работах. Также она покроет траты на выплаты по кредиту или лизингу, если здание пришло в негодность в результате шторма и его необходимо восстановить.

При покупке частного дома или квартиры люди часто отдают предпочтение самому дешевому предложению, в которое входит только базовая защита. Кроме того, если из экономии выбран полис с минимальной суммой возмещения, велика вероятность, что страховка не покроет возникший ущерб в полном объеме.

Однако важно не только постараться предотвратить возможный ущерб, но и оформить подходящее имущественное страхование, которое действительно будет полезно, если несчастного случая избежать не удастся.

Если анонсирована гроза, бытовую технику следует выключить из розетки, а при сильном ветре следует избегать растопки печей и каминов. Также стоит убедиться в том, что основательно закреплены водосточные желоба. Периодически рекомендуется самостоятельно оценивать состояние растущих поблизости от дома больших деревьев либо приглашать для этого специалиста. Каждую осень старые деревья с пустотами внутри или не самыми крепкими ветками приносят ущерб, исчисляющийся тысячами евро.

Важность подготовки к шторму сложно переоценить. Кроме того, это наиболее простой и дешевый способ защитить свое имущество. Нужно принять ряд мер. Например, закрепить или убрать на хранение вещи, которые обычно на участке не закреплены (батут, садовая мебель и т. п.), проверить, что все двери и окна надежно закрыты, а автомобиль оставить там, где на него не сможет упасть крупное дерево или другой предмет, и где он не окажется затоплен в случае сильного дождя.

Владельцам домов полезно знать, что, помимо основного здания, страховка также распространяется на расположенные на участке строения и сооружения, площадь которых не превышает 20 м². Вместе с домом или квартирой стоит пересмотреть и сумму страхования личного имущества. Таким образом, страховка покроет расходы, связанные, например, с поврежденным на улице роботом-газонокосилкой. Перед заключением договора имеет смысл рассчитать, покрывает ли предложенный полис все расходы в связи с заменой имущества.

Обязательно стоит подумать и о страховании ответственности, покрывающем причиненный другим людям ущерб и их медицинские расходы. Например, если во время шторма ветер унесет батут в соседний двор, и он повредит там теплицу, или ветер сломает деревья в саду, которые упадут на машину соседа, на помощь придет именно страхование ответственности.

Страхование каско также покрывает ущерб, причиненный автомобилю штормом

Следует помнить, что для защиты автомобиля от вызванных штормом повреждений обязательного дорожного страхования недостаточно – необходимо оформить полис каско. Цель дорожного страхования – возмещение ущерба, причиненного другой стороне по вине страхователя. Поскольку при шторме ущерб причиняет не человек, а природа, в такой ситуации просто не существует другой страховой компании, которая бы возместила ущерб.

Каско придет на помощь, например, если автомобиль окажется под сломанным штормом деревом или если из-за наводнения будет повреждена электрическая система машины. Такие ремонтные работы могут обойтись в тысячи евро, поэтому финансовая выгода от каско довольно очевидна. Например, один водитель отправился на своем автомобиле в Италию и попал под град. Из-за полученных повреждений на его машине пришлось заменить крышу, капот и стекла. Общий ущерб в этом случае превысил 10 000 евро.

Выбирайте решение с более широкой защитой, пусть даже оно будет дороже

При страховании дома или автомобиля следует выбирать полис с максимально широкой защитой. Ежемесячные расходы могут вырасти на несколько десятков евро, но при наступлении страхового случая у вас получится избежать расходов, достигающих десятков тысяч.

Перед заключением страхового договора полезно подумать, угрожают ли дому и автомобилю наводнения, есть ли в окрестностях большие деревья, способные сломаться во время шторма и повредить ваше или соседское имущество, выдержит ли крыша дома ветер и шторм и т.д. Если договор уже заключен, но есть сомнения, покрывает ли он все расходы, следует пересмотреть условия страхования и при необходимости обратиться за помощью.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.