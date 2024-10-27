Новости Эстонии
27.10.2024, 08:49

В Пыхья-Таллинне традиционно почтят память всех усопших

 
Парк кладбища Каламая
Парк кладбища Каламая
ФОТО: Управа Пыхья-Таллинна

В День всех усопших, 2 ноября, в парке Каламая зажгут свечи и подсветят старую колокольню. Также состоится три экскурсии с Matkafy Laternamatkad.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, День поминовения усопших отмечается для того, чтобы вспомнить ушедших от нас и вместе встретить темное и задумчивое осеннее время. „В этом году мы сотрудничаем с Matkafy Laternamatkad. В парке кладбища Каламая на закате, примерно в 16:30, зажгут свечи, света которых должно хватить до девяти часов вечера. Подсветят проходящий через парк тротуар, а дополнительный уют создадут костры“, — сказала Таммур.

Также в День поминовения усопших можно принять участие в специальных исторических экскурсиях с Matkafy Laternamatkad. Информация о билетах здесь.

Дополнительную информацию о Дне поминовения усопших в Пыхья-Таллинне можно найти здесь.

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