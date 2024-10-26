В субботу из-за отсутствия информатора отменили авиасообщение с островом Сааремаа

В субботу из-за отсутствия в аэропорту Курессааре информатора были отменены авиарейсы Таллинн - Курессааре - Таллинн. Как сообщила Delfi Лотте-Трийн Наруск, менеджер по коммуникации компании Lennuliikusteenindus, которая оперирует воздушным сообщением, сегодня в Курессааре были отменены рейсы из-за болезни сотрудника службы информации о полетах. „Мы приносим извинения всем пассажирам и авиакомпании за причиненные неудобства“, - написала Наруск.

Таллиннскому аэропорту еще в пятницу было известно о том, что с обслуживанием полетов по маршруту Таллинн-Курессааре-Таллинн возникли проблемы, однако некоторые пассажиры, придя сегодня утром в аэропорт, узнали об отмене рейса.

Наруск заверила, что завтра работник будет на месте, и авиасообщение с Курессааре возобновится.

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