Житель Эстонии сорвал крупный выигрыш в Eurojackpot!

Такую же сумму выиграли игроки из Германии и Швеции — по 700 000 евро каждый. Так как джекпот не был разыгран, в следующий вторник главный приз достигнет 59 миллионов евро.

Это уже седьмой крупный выигрыш в Eurojackpot для Эстонии в этом году. До этого дважды выигрывали с комбинацией 5+1, а ещё четыре эстонских игрока получили призы за комбинацию 5+0. Особенно удачной оказалась весна: 19 апреля два участника выиграли по 110 000 евро, а в мае - 127 000, 657 000 и 161 000 евро!

За девять месяцев этого года Eesti Loto перечислила в бюджет более 15 миллионов евро в виде налога на азартные игры. Игрокам за тот же период было выплачено около 31,6 миллиона евро, из них 6,7 миллиона евро — за выигрыши в электронных лотереях и 5,3 миллиона евро — по быстрым лотереям.

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