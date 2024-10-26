Расходы растут, доходы - нет. Гостиницы и отели присоединятся к акции протеста против правительства

Данные Департамента статистики свидетельствуют об увеличении числа посетителей гостиниц и отелей. Однако 31 октября в 12:30 предприятия гостиничного бизнеса тоже остановят работу на десять минут в знак протеста против налоговой политики правительства. „Департамент статистики публикует свои пресс-релизы под довольно оптимистичными заголовками. Если судить только по ним, то картина выглядит прекрасно! Но давайте взглянем на статистику“, - сказала изданию Delfi Ärileht Киллу Майдла, исполнительный директор Эстонского союза гостиниц и ресторанов ( EHRL ).

Судя по статистическим данным за первые восемь месяцев года, количество ночей, проведенных в гостиницах, действительно увеличилось на 3% по сравнению с прошлым годом. „Но прошлый год все еще был далек от нормы!“ - сказала Майдла. По сравнению с 2019 годом количество ночевок снизилось на 5%. Количество ночей, проведенных иностранными туристами, снизилось на 17%. Количество ночей, проведенных туристами из Финляндии, нашего основного рынка, снизилось на 12%. „Это большие цифры, которые свидетельствуют о том, что экспорт туризма находится в плохом состоянии, и нам нужно приложить усилия, чтобы его восстановить“, - считает Майдла.