Расходы растут, доходы - нет. Гостиницы и отели присоединятся к акции протеста против правительства(31)
В акции протеста против налоговой политики правительства, которая состоится в четверг, 31 октября, вместе с предприятиями питания примут участие и предприятия гостиничного бизнеса. Результаты только на первый взгляд выглядят неплохо. После повышения налогов нынешний небольшой успех сойдет на нет.
Данные Департамента статистики свидетельствуют об увеличении числа посетителей гостиниц и отелей. Однако 31 октября в 12:30 предприятия гостиничного бизнеса тоже остановят работу на десять минут в знак протеста против налоговой политики правительства. „Департамент статистики публикует свои пресс-релизы под довольно оптимистичными заголовками. Если судить только по ним, то картина выглядит прекрасно! Но давайте взглянем на статистику“, - сказала изданию Delfi Ärileht Киллу Майдла, исполнительный директор Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL).