26.10.2024, 15:42
„Действует явно не один вор“. В Эстонии массово воруют аккумуляторы электросамокатов(33)
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За последнее время в Тарту украли около 50 прокатных электросамокатов фирмы Bolt или аккумуляторы с них.
Компания Bolt столкнулась с тем, что в последние месяцы в Тарту участились случаи краж прокатных электросамокатов. По словам Карла Аарона Сикка, специалиста компании по электросамокатам, за последние три недели в Тарту было украдено около 50 электросамокатов. „Крадут не только аккумуляторы, но и аккумуляторы вместе с компонентами электроники. Зачастую мы находим брошенные и „выпотрошенные“ самокаты“, - сказал Delfi Сикка. Такие электросамокаты без аккумулятора полиция называет „скелетами“.
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