ЧП и криминал
26.10.2024, 15:42

„Действует явно не один вор“. В Эстонии массово воруют аккумуляторы электросамокатов

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„Скелеты“ - так полиция называет электросамокаты, с которых сняли аккумуляторы. Что делают со снятыми аккумуляторными батареями, неизвестно.
„Скелеты“ - так полиция называет электросамокаты, с которых сняли аккумуляторы. Что делают со снятыми аккумуляторными батареями, неизвестно.
ФОТО: Bolt

За последнее время в Тарту украли около 50 прокатных электросамокатов фирмы Bolt или аккумуляторы с них.

Компания Bolt столкнулась с тем, что в последние месяцы в Тарту участились случаи краж прокатных электросамокатов. По словам Карла Аарона Сикка, специалиста компании по электросамокатам, за последние три недели в Тарту было украдено около 50 электросамокатов. „Крадут не только аккумуляторы, но и аккумуляторы вместе с компонентами электроники. Зачастую мы находим брошенные и „выпотрошенные“ самокаты“, - сказал Delfi Сикка. Такие электросамокаты без аккумулятора полиция называет „скелетами“.

По словам Тайво Рози, руководителя службы информации процессуального отдела Тартуской полиции, воры интересуются не только прокатными электросамокатами, но и самокатами, которые принадлежат частным лицам. Надо полагать, что действует не один преступник, для которого характерен такой „почерк“. Как правило, такие кражи совершают наркоманы-алкоголики“, - сказал Рози.

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