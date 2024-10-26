„Действует явно не один вор“. В Эстонии массово воруют аккумуляторы электросамокатов

Компания Bolt столкнулась с тем, что в последние месяцы в Тарту участились случаи краж прокатных электросамокатов. По словам Карла Аарона Сикка, специалиста компании по электросамокатам, за последние три недели в Тарту было украдено около 50 электросамокатов. „Крадут не только аккумуляторы, но и аккумуляторы вместе с компонентами электроники. Зачастую мы находим брошенные и „выпотрошенные“ самокаты“, - сказал Delfi Сикка. Такие электросамокаты без аккумулятора полиция называет „скелетами“.