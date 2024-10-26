ДТП в Таллинне: пожилой водитель погиб, врезавшись в фонарный столб

В пятницу, 25 октября, около 12:44 в Таллинне, у дома по адресу Сыпрусе пст, 170, произошла серьезная авария.

По сообщению полиции, 70-летний водитель автомобиля Opel Zafira потерял управление, пересек встречную полосу движения и выехал на тротуар, после чего врезался в фонарный столб.

Мужчина был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .