26.10.2024, 09:16
ДТП в Таллинне: пожилой водитель погиб после столкновения с фонарным столбом
ФОТО: | Delfi Meedia
В Таллинне водитель Opel потерял управление, выехал на тротуар и врезался в столб. Мужчина скончался в больнице.
В пятницу, 25 октября, около 12:44 в Таллинне, у дома по адресу Сыпрусе пст, 170, произошла серьезная авария.
По сообщению полиции, 70-летний водитель автомобиля Opel Zafira потерял управление, пересек встречную полосу движения и выехал на тротуар, после чего врезался в фонарный столб.
Мужчина был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался.
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