26.10.2024, 08:51
В Таллинне водитель сбил 14-летнюю девочку на регулируемом переходе
ФОТО: | Delfi Meedia
В Таллинне 19-летний водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе, пострадавшая доставлена в больницу.
В пятницу, 25 октября, в Таллинне, около дома по улице Суур-Сыямяэ, 4, произошло ДТП. 19-летний водитель автомобиля Audi A6 Avant сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.
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