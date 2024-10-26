ЧП и криминал
26.10.2024, 08:51

В Таллинне водитель сбил 14-летнюю девочку на регулируемом переходе

 
Регулируемый светофором пешеходный переход. Фото иллюстративное.
Регулируемый светофором пешеходный переход. Фото иллюстративное.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В Таллинне 19-летний водитель сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе, пострадавшая доставлена в больницу.

В пятницу, 25 октября, в Таллинне, около дома по улице Суур-Сыямяэ, 4, произошло ДТП. 19-летний водитель автомобиля Audi A6 Avant сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу по регулируемому светофором пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии