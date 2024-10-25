25.10.2024, 21:50
Мартин Хельме о проверке граждан РФ на лояльность: если путинист захочет проголосовать, он пойдет и скажет всё, что требуется(56)
Лаури Лаатс: черно-белая картинка здесь не работает
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
По мнению оппозиции, план социал-демократов по лишению граждан РФ избирательного права присущ тоталитарным государствам.
Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме отметил, что социал-демократы были главным препятствием для лишения граждан третьих стран избирательного права. „То решение, которое они сейчас предложили, естественно, ненормальное. Здесь есть ряд моментов, в связи с которыми нужно немедленно нажать на ручной тормоз“, - сказал Мартин Хельме.
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