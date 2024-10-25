Март Хельме о проверке граждан РФ на лояльность: если путинист захочет проголосовать, он пойдет и скажет всё, что требуется

Лидер EKRE отметил, что его партия передала в производство Рийгикогу законопроект, который лишает права голоса на местных выборах всех граждан третьих стран. „Это юридически чистое решение, где мы говорим, что у этих и этих стран, а также у граждан Эстонии есть привилегия участвовать в выборах, и ни у кого другого такой привилегии нет. Если мы начнем здесь отнимать избирательное право у одной или двух, или трех стран, то это конечно, войдет в противоречие со статьей 12 нашей конституции, любимой статьей всех либералов, которая гласит, что дискриминировать нельзя“, - сказал он.