Новости Эстонии
25.10.2024, 21:50

Март Хельме о проверке граждан РФ на лояльность: если путинист захочет проголосовать, он пойдет и скажет всё, что требуется

 (12)
Лаури Лаатс: черно-белая картинка здесь не работает
Март Хельме
Март Хельме
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

По мнению оппозиции, план социал-демократов по лишению граждан РФ избирательного права присущ тоталитарным государствам.

Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме отметил, что социал-демократы были главным препятствием для лишения граждан третьих стран избирательного права. „То решение, которое они сейчас предложили, естественно, ненормальное. Здесь есть ряд моментов, в связи с которыми нужно немедленно нажать на ручной тормоз“, - сказал Мартин Хельме.

Лидер EKRE отметил, что его партия передала в производство Рийгикогу законопроект, который лишает права голоса на местных выборах всех граждан третьих стран. „Это юридически чистое решение, где мы говорим, что у этих и этих стран, а также у граждан Эстонии есть привилегия участвовать в выборах, и ни у кого другого такой привилегии нет. Если мы начнем здесь отнимать избирательное право у одной или двух, или трех стран, то это конечно, войдет в противоречие со статьей 12 нашей конституции, любимой статьей всех либералов, которая гласит, что дискриминировать нельзя“, - сказал он.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии