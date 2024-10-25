Полезно знать каждому квартирному товариществу: в понедельник начинается распределение рекордной суммы субсидий ЕС

Средства будут распределяться таким образом, что больше поддержки получат районы, находящиеся дальше от центров притяжения. Например, из этих 185 миллионов евро Харьюмаа получит только 15 миллионов, передает RusERR.

Размер субсидии также зависит от региона: в большинстве случаев он составляет 30-50%, в Ида-Вирумаа – до 70%. Средства на обновление жилых домов поступают из структурных фондов Европейского союза. Сейчас в Эстонии обновлен и отремонтирован лишь каждый десятый многоквартирный дом.

Дополнительная информация об условиях получения субсидии доступна здесь. Условия получения поддержки в Ида-Вирумаа - здесь.

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