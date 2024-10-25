МИД выпустил предупреждение для жителей ЭР, совершающих поездку в Грузию(3)
В связи с парламентскими выборами в Грузии, которые состоятся 26 октября, в столице страны Тбилиси и других крупных городах возможны демонстрации. МИД Эстонии рекомендует советуем пребывающим в стране жителям ЭР избегать массовых мероприятий и следовать распоряжениям местных властей.
„Если вы будете в эти выходные в поездке по Грузии, советуем вам зарегистрироваться на портале Министерства иностранных дел Reisi Targalt“, - призывает МИД ЭР.
Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии называют экзистенциальными. На кону — долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны, отмечает Би-би-си.
Впервые в истории независимой Грузии правящая партия „Грузинская мечта“ идет на выборы, находясь у власти уже 12 лет. Это происходит на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Западом и заметного сближения с Москвой.
Как оппозиция, так и правящая партия „Грузинская мечта“ идут практически ва-банк, не оставляя пространства для компромиссов, и называют предстоящие выборы всенародным референдумом.
Оппозиционные силы обвиняют власти в том, что они ведут страну к международной изоляции и обслуживают интересы России.
В „Грузинской мечте“ между тем прогнозируют уверенную победу и призывают избирателей сделать выбор между миром и войной — в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил.
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