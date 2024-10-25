„Если вы будете в эти выходные в поездке по Грузии, советуем вам зарегистрироваться на портале Министерства иностранных дел Reisi Targalt“, - призывает МИД ЭР.

Назначенные на 26 октября парламентские выборы в Грузии называют экзистенциальными. На кону — долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны, отмечает Би-би-си.

Впервые в истории независимой Грузии правящая партия „Грузинская мечта“ идет на выборы, находясь у власти уже 12 лет. Это происходит на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Западом и заметного сближения с Москвой.

Как оппозиция, так и правящая партия „Грузинская мечта“ идут практически ва-банк, не оставляя пространства для компромиссов, и называют предстоящие выборы всенародным референдумом.

Оппозиционные силы обвиняют власти в том, что они ведут страну к международной изоляции и обслуживают интересы России.

В „Грузинской мечте“ между тем прогнозируют уверенную победу и призывают избирателей сделать выбор между миром и войной — в которую, по их словам, пытается втянуть Грузию оппозиция по указанию влиятельных зарубежных сил.

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