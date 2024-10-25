Кристина Каллас: предложение социал-демократов о проверке граждан РФ на лояльность - это затяжка времени(16)
„Все знают, что единственный способ решить этот вопрос – изменить Конституцию. Права, закрепленные в Конституции, нельзя ограничивать обязательством клятвы в верности или составлением списков стран в законах. Клятва в верности – это весьма сомнительный метод, который, с одной стороны, опасен для демократических принципов, так как посягает на право человека на свободу убеждений, а с другой – ее трудно контролировать, ведь бумага все стерпит“, – пояснила Каллас, добавив, что основные права человека, такие как право голосовать, не могут быть связаны с проверкой убеждений.
„У Eesti 200 уже есть законопроект, согласно которому на выборах в местные органы власти смогут участвовать граждане Эстонии, граждане стран Европейского союза, граждане стран НАТО, граждане стран – участников соглашения о Европейской экономической зоне, а также граждане Швейцарии. Позиция Eesti 200 заключается в том, что, несмотря на необходимость внесения изменений в Конституцию, это нужно претворить в жизни ради безопасности страны и ее граждан“, – добавила Каллас.
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