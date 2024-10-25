Кристина Каллас: предложение социал-демократов о проверке граждан РФ на лояльность - это затяжка времени

„Все знают, что единственный способ решить этот вопрос – изменить Конституцию. Права, закрепленные в Конституции, нельзя ограничивать обязательством клятвы в верности или составлением списков стран в законах. Клятва в верности – это весьма сомнительный метод, который, с одной стороны, опасен для демократических принципов, так как посягает на право человека на свободу убеждений, а с другой – ее трудно контролировать, ведь бумага все стерпит“, – пояснила Каллас, добавив, что основные права человека, такие как право голосовать, не могут быть связаны с проверкой убеждений.