Новости Эстонии
04.11.2024, 12:30

Академик Яак Аавиксоо: в Эстонии происхождение не имеет значения, если ты говоришь по-эстонски

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Яак Аавиксоо в укрытии в подвальном помещении детского сада в Житомире во время воздушной тревоги.
Яак Аавиксоо в укрытии в подвальном помещении детского сада в Житомире во время воздушной тревоги.
ФОТО: Roman Starapopov | Delfi Meedia

Академик Яак Аавиксоо, комментируя переход Эстонии на эстоноязычное образование, уверяет родителей русскоязычных детей: не стоит бояться, их уровень владения русским языком не снизится. Он подчеркивает, что разделение людей на национальности не приведет ни к чему хорошему: стратегически мы все — одна эстонская семья.

Эстонская делегация во главе с министром образования и науки Кристиной Каллас посетила Украину для обсуждения образовательных реформ, которые сегодня особенно важны для страны. Академик Яак Аавиксоо, также входящий в состав делегации, будет помогать в трансформации высшего образования в Украине, консультируя процесс создания попечительских советов для университетов и ориентируясь на эстонский опыт реформ 1990-2000-х годов.

В интервью Delfi он делится своими взглядами на возможные перемены в украинской системе образования. Также Аавиксоо прокомментировал тему перехода русскоязычных школ Эстонии на обучение на государственном языке, размышляя о нехватке педагогов, значении мотивации и культурной интеграции.

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