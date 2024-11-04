04.11.2024, 12:30
Академик Яак Аавиксоо: в Эстонии происхождение не имеет значения, если ты говоришь по-эстонски(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Академик Яак Аавиксоо, комментируя переход Эстонии на эстоноязычное образование, уверяет родителей русскоязычных детей: не стоит бояться, их уровень владения русским языком не снизится. Он подчеркивает, что разделение людей на национальности не приведет ни к чему хорошему: стратегически мы все — одна эстонская семья.
Эстонская делегация во главе с министром образования и науки Кристиной Каллас посетила Украину для обсуждения образовательных реформ, которые сегодня особенно важны для страны. Академик Яак Аавиксоо, также входящий в состав делегации, будет помогать в трансформации высшего образования в Украине, консультируя процесс создания попечительских советов для университетов и ориентируясь на эстонский опыт реформ 1990-2000-х годов.
Уже заказано?