Чем полезен переход на зимнее время? Правда ли, что так мы экономим электричество и улучшаем здоровье?

Сандер Рандвер, руководитель отдела энергетических продуктов компании Enefit, по просьбе RusDelfi поясняет - поскольку в зимнее время количество световых часов в течение суток одинаково, независимо от того, летнее или зимнее время, заметной разницы в потреблении электроэнергии нет. „Поскольку зимой темно и холодно, потребление неизбежно выше, чем летом, когда светло и тепло. В течение недели час пикового потребления меняется с 19:00 на 18:00“. По словам Рандвера, в целом, люди довольно быстро адаптируются к новому времени в своем распорядке дня, поэтому могут произойти лишь минимальные изменения в потреблении электроэнергии, которые не будут заметны в счете за электроэнергию. А вот о том, что действительно поможет сэкономить, Enefit пишет в своем блоге.