За 4 года Таллинн инвестирует 80 миллионов евро в развитие образовательной инфраструктуры Пыхья-Таллинна

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркивает, что план инвестиций в образовательную сеть Пыхья-Таллинна носит перспективный характер и учитывает стремительный рост района. „Две новые муниципальные школы и два детских сада обеспечат новых жителей района необходимыми возможностями для обучения и развития. Я рад, что мы заранее предприняли меры для предотвращения нехватки мест в детских садах и школах, уделив этому вопросу достаточное внимание и время“, – отметил Яшин.

Согласно бюджетной стратегии Таллинна на 2025–2028 годы и текущему бюджету, планируется направить около 45 миллионов евро на развитие школьной сети Пыхья-Таллинна. Город выкупит основную школу Каламая с последующим строительством пристройки, для создания новой основной школы проведет реконструкцию здания на улице Карьямаа, 18, а также отремонтирует здание Таллиннской школы Хелен и приобретет здание на Ауна, 6, которое адаптируют под новую муниципальную основную школу. Однако инвестиции в образовательную инфраструктуру Пыхья-Таллинна этим не ограничатся — также предстоит решить проблему нехватки площадей в Таллиннской художественной гимназии и основной школе Ристику.

Для обеспечения доступности мест в учреждениях дошкольного образования город планирует построить два новых детских сада в кварталах Manufaktuuri и Hipodroomi, а также провести модернизацию существующих учреждений. В скором времени завершится строительство нового здания для детского сада „Маасикас“, а детский сад „Пяйкене“ будет реконструирован. В общей сложности будет создано не менее 28 новых групп, рассчитанных примерно на 670 детей, что позволит покрыть потребности Пыхья-Таллинна в местах в детских садах. Объем инвестиций в дошкольное образование составит около 35 миллионов евро.