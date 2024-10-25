Isamaa хочет созвать совет старейшин Рийгикогу, чтобы обсудить лишение права голоса граждан РФ

Социал-демократы предложили допускать к голосованию на муниципальных выборах только осудивших агрессию граждан России и Беларуси, а также лиц без гражданства, что, по словам Хелира-Валдора Сеэдера, является кардинальным поворотом в позиции соцдемов.

„Ранее социал-демократы исключали возможность лишения права голоса путем внесения поправок в закон и заявляли, что это обязательно потребует изменения Конституции, к чему они не были готовы. Нынешний разворот в позиции партии дает надежду, что они готовы задуматься над этим вопросом“, - подчеркнул Сеэдер.

„Предыдущие дискуссии по этому вопросу с участием парламентских партий ни к чему не привели, поскольку входящие в правящую коалицию социал-демократы категорически исключили продвижение вперед в этом вопросе. А из-за этого и Партия реформ не стала проявлять энтузиазма в поиске решения. Нынешнее сообщение Ляэнеметса о том, что соцдемы готовы обсудить ограничение избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства, меняет сложившуюся ситуацию“, - заявил лидер фракции отечественников.

Поэтому Isamaa предлагает председателю Рийгикогу Лаури Хуссару незамедлительно созвать совет старейшин, чтобы правление парламента и представители фракций могли вместе обсудить, как действовать дальше по вопросу избирательных прав граждан стран-агрессоров и лиц без гражданства на муниципальных выборах в Эстонии.

„Мы готовы рассмотреть предложение соцдемов. Мы надеемся, что они действительно хотят двигаться вперед в этом вопросе, а не тормозить процесс, мутя воду. Однако следует иметь в виду, что самое надежное решение вопроса избирательных прав - это изменение Конституции. По нашему мнению, было бы разумно как можно скорее организовать первое чтение инициированного 28 членами Рийгикогу законопроекта о внесении поправок в Конституцию. Ведь согласно Конституции первое и второе чтения должны быть разделены минимум тремя месяцами, в течение которых мы сможем найти консенсус по точной формулировке текста“, - добавил Сеэдер.

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