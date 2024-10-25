Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар удостоился высокой государственной награды Украины
Сегодня в Риге председатель парламента Украины Руслан Стефанчук вручил спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару орден Князя Ярослава Мудрого II степени за поддержку Украины.
Высокая награда, вручаемая президентом Украины Владимиром Зеленским от имени народа Украины, дается за значительный личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и продвижение Украины во всем мире. Хуссар принял награду после парламентского саммита Крымской платформы, прошедшего в Риге. „Это выражение признания не только моей деятельности, но благодарность всему Рийгикогу, всему эстонскому народу за помощь и поддержку Украины в ее освободительной войне“, – сказал Хуссар и поблагодарил президента Зеленского и народ Украины за высокую награду.
В своем выступлении на саммите Хуссар заверил, что Эстония продолжит оказывать Украине сильную военную, экономическую и политическую поддержку до тех пор, пока страна не победит в развязанной Россией войне, не вернет Крым в свой территориальный состав и не станет членом Европейского союза и НАТО. „Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы эта война, начавшаяся не в феврале 2022 года, а с незаконной аннексии Крыма 10 лет тому назад, завершилась победой Украины и восстановлением территориальной целостности в международно признанных границах государства“, – сказал он.
По словам Хуссара, Эстония поддерживает План победы Украины, который позволит Украине взять инициативу в этой войне и проложить дорогу к справедливому миру. При этом он подчеркнул, что крайне важно предоставить военную помощь, в первую очередь – системы противовоздушной обороны и боеприпасы, и посчитал важным снять все ограничения, ухудшающие возможности Украины для защиты своей территории, в том числе и ограничения на поражение военных целей на территории России. Хуссар добавил, что Эстония взяла на себя обязательство в течение следующих четырех лет предоставить Украине военную помощь в объеме 0,25 % ВВП, и призвал сделать то же самое и другие государства.
В своем выступлении Хуссар сослался на сделанное на прошлой неделе заявление, в котором Рийгикогу признал массовую депортацию крымских татар, осуществленную Советским Союзом в Крыму в 1944 году, актом геноцида и осудил продолжение ведения в отношении крымских татар политики геноцида в оккупированном Россией Крыму. „Призываем международную общественность проявить солидарность с крымскими татарами и призываем другие парламенты, которые этого еще не сделали, принять схожие заявления“, – сказал спикер Рийгикогу.
Участники организованного Латвией и Украиной саммита отдали дань памяти событиям массовой депортации крымских татар, прошедшей 80 лет тому назад, и оккупации Крыма 10 лет тому назад. На прошедшей в третий раз встрече участники подчеркнули важность восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили влияние агрессии и совершенных Россией в Украине преступлений. По итогам встречи участники приняли совместное заявление.
Сегодня Хуссар провел отдельные встречи со спикером Палаты представителей Республики Кипр Аннитой Димитриу и спикером парламента Северной Македонии Афримом Гаши. После саммита Хуссар принял участие во встрече рабочей группы, в состав которой входят высокопоставленные должностные лица, занимающейся пятым пунктом состоящего из 10 пунктов плана Украины по достижению мира. В ходе заседания участники рассмотрели применение принципов Устава ООН, роль Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности и восстановление миропорядка и территориальной целостности Украины. Работой этой группы руководят Эстония и Аргентина.
В парламентском саммите Крымской платформы также принял участие член Рийгикогу и руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Мати Райдма. Он выступил от имени ПА ОБСЕ.
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