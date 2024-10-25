Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар удостоился высокой государственной награды Украины

Высокая награда, вручаемая президентом Украины Владимиром Зеленским от имени народа Украины, дается за значительный личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и продвижение Украины во всем мире. Хуссар принял награду после парламентского саммита Крымской платформы, прошедшего в Риге. „Это выражение признания не только моей деятельности, но благодарность всему Рийгикогу, всему эстонскому народу за помощь и поддержку Украины в ее освободительной войне“, – сказал Хуссар и поблагодарил президента Зеленского и народ Украины за высокую награду.

В своем выступлении на саммите Хуссар заверил, что Эстония продолжит оказывать Украине сильную военную, экономическую и политическую поддержку до тех пор, пока страна не победит в развязанной Россией войне, не вернет Крым в свой территориальный состав и не станет членом Европейского союза и НАТО. „Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы эта война, начавшаяся не в феврале 2022 года, а с незаконной аннексии Крыма 10 лет тому назад, завершилась победой Украины и восстановлением территориальной целостности в международно признанных границах государства“, – сказал он.

По словам Хуссара, Эстония поддерживает План победы Украины, который позволит Украине взять инициативу в этой войне и проложить дорогу к справедливому миру. При этом он подчеркнул, что крайне важно предоставить военную помощь, в первую очередь – системы противовоздушной обороны и боеприпасы, и посчитал важным снять все ограничения, ухудшающие возможности Украины для защиты своей территории, в том числе и ограничения на поражение военных целей на территории России. Хуссар добавил, что Эстония взяла на себя обязательство в течение следующих четырех лет предоставить Украине военную помощь в объеме 0,25 % ВВП, и призвал сделать то же самое и другие государства.