Владелица собак, причинивших опасные для жизни травмы, добивается оправдания через Государственный суд

Моника Антон, которую суды двух инстанций признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и обязали выплатить компенсацию, обжаловала это решение в Государственном суде. „Если Монику Антон оправдают, ни о какой компенсации не может быть и речи“, - сказал изданию Maaleht ее адвокат Андрес Вески.