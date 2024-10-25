ЧП и криминал
25.10.2024, 13:35

Владелица собак, причинивших опасные для жизни травмы, добивается оправдания через Государственный суд

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В Тартуском уездном суде Моника Антон не снимала маску и парик, справа от нее ее защитник Андрес Вески.
В Тартуском уездном суде Моника Антон не снимала маску и парик, справа от нее ее защитник Андрес Вески.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Моника Антон, которую суды двух инстанций признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и обязали выплатить компенсацию, обжаловала это решение в Государственном суде. „Если Монику Антон оправдают, ни о какой компенсации не может быть и речи“, - сказал изданию Maaleht ее адвокат Андрес Вески.

В сентябре окружной суд смягчил приговор, вынесенный Монике Антон уездным судом, назначив ей вместо шокового заключения наказание в виде шестимесячного лишения свободы условно с годичным испытательным сроком, и уменьшил размер компенсации со 100 000 до 50 000 евро.

Моника Антон сочла это наказание несправедливым и вместе со своим защитником Андресом Вески подала кассационную жалобу в Государственный суд.

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