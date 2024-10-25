25.10.2024, 13:35
Владелица собак, причинивших опасные для жизни травмы, добивается оправдания через Государственный суд(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Моника Антон, которую суды двух инстанций признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и обязали выплатить компенсацию, обжаловала это решение в Государственном суде. „Если Монику Антон оправдают, ни о какой компенсации не может быть и речи“, - сказал изданию Maaleht ее адвокат Андрес Вески.
В сентябре окружной суд смягчил приговор, вынесенный Монике Антон уездным судом, назначив ей вместо шокового заключения наказание в виде шестимесячного лишения свободы условно с годичным испытательным сроком, и уменьшил размер компенсации со 100 000 до 50 000 евро.
Уже заказано?