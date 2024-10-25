Велосипедисты и мотоциклисты плохо держатся в седле. Юного водителя мотоцикла и его пассажира доставили в больницу

Вчера в 00.33 произошло дорожное происшествие в Пярнуском уезде в волости Ляэнеранна: на 9-м километре шоссе Кымси-Мыйскюла-Салевере 16-летний юноша, управлявший мотоциклом Yamaha MTN125-A, съехал с дороги. Водителя мотоцикла и его пассажира, 17-летнего юношу, доставили в больницу.

В 01.24 произошло дорожное происшествие в Таллинне: у дома по улице Теллискиви, 62/1 упал ехавший на электросамокате фирмы Tuul 25-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Самокатчика доставили в больницу.

В 03.05 произошло дорожное происшествие в Тарту: у дома по улице Рийа, 2 упал ехавший на электросамокате фирмы Bolt 39-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.

В 08.00 произошло дорожное происшествие в Таллинне на улице Суур-Сыямяэ. У автобусной остановки „Ярвевана“ ехавший на велосипеде 50-летний мужчина врезался при перестроении в легковой автомобиль Nissan Juke, которым управляла 59-летняя женщина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 14.06 произошло дорожное происшествие на острове Сааремаа в городе Курессааре у дома по Кихельконна, 4: ехавший на велосипеде 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находилась 34-летняя женщина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17.07 произошло дорожное происшествие у железнодорожной станции „Падула“ в поселке Лаагри волости Сауэ Харьюского уезда: 18-летний мужчина, ехавший на кроссовом мотоцикле по дороге с щебеночным покрытием, потерял управление и упал. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 17.39 произошло дорожное происшествие в Ярваском уезде в городе Тюри у дома по улице Пайде, 14: ехавший по тротуару на велосипеде 61-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

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