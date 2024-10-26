Российские политические активисты проведут в Таллинне акцию „Возвращение имен“

Акция „Возвращение имен“ проводится уже 17 лет. Она начиналась в Москве у Соловецкого камня на Лубянке, постепенно распространяясь по разным городам России и мира. В этот день тысячи людей выстраиваются в очередь и, сменяя друг друга, читают вслух имена убитых советской властью.

Уже третий год „Возвращение имен“ проходит на фоне полномасштабной войны, которую ведет Россия против Украины. Украина защищает не только свою независимость, но и абсолютно важную для нас систему ценностей, в центре которой — свобода и права человека.На фоне массовых убийств и арестов, где бы они ни происходили, напоминание о цене каждой отдельно взятой жизни чувствуется особенно остро.

В этом году организаторы приглашают участвовать в акции всех, для кого сегодня по самым разным причинам важно сохранять память о жертвах советского государственного террора и о тех, кто ему сопротивлялся. Возвращение имен, возвращение памяти об оболганных и убитых — это отрицание диктатуры, это наш шаг к свободе.

Организаторы акции: правозащитный проект „Помогаем политзекам“, историко-просветительское общество „Мемориал“, Сана Безменова, Алексей Павлов, Ната Любавская.

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