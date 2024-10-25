Новости Эстонии
25.10.2024, 10:35

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, когда устанавливать зимние шины

 
Пришла пора сменить летние шины на зимние.
Пришла пора сменить летние шины на зимние.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Хотя, по сообщению ситноптиков, первый снег в виде снежной крупы и зерен выпадет уже на следующей неделе, с установкой зимней резины можно немного повременить. Однако, как предупреждает в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак, затягивать с этим все же не следует.

„Массы арктического воздуха вторгаются все чаще. Зимние шины следует установить в начале ноября, в первую декаду месяца. Температура начнет колебаться от плюсовой к минусовой, ожидаются твердые осадки“, - написал Кайро Кийтсак в своем аккаунте в Facebook.

Сегодня, как пишет Maaleht, сохранится сравнительно хорошая погода. Область повышенного атмосферного давления смещается на Беларусь, и в Эстонии, которая окажется на ее северо-западной периферии, существенных осадков не ожидается (вероятность менее 25%). Но поскольку воздушная масса теплая, а небо затянут низкие облака, возможен мелкий моросящий дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Днем температура воздуха 10-13 градусов.

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