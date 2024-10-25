25.10.2024, 10:35
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, когда устанавливать зимние шины
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотя, по сообщению ситноптиков, первый снег в виде снежной крупы и зерен выпадет уже на следующей неделе, с установкой зимней резины можно немного повременить. Однако, как предупреждает в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак, затягивать с этим все же не следует.
„Массы арктического воздуха вторгаются все чаще. Зимние шины следует установить в начале ноября, в первую декаду месяца. Температура начнет колебаться от плюсовой к минусовой, ожидаются твердые осадки“, - написал Кайро Кийтсак в своем аккаунте в Facebook.
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