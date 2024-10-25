ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Синоптик Кайро Кийтсак сообщил, когда устанавливать зимние шины

Хотя, по сообщению ситноптиков, первый снег в виде снежной крупы и зерен выпадет уже на следующей неделе, с установкой зимней резины можно немного повременить. Однако, как предупреждает в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак, затягивать с этим все же не следует.