Bigbank заработал в этом году 27,6 миллиона евро чистой прибыли

По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, третий квартал 2024 года ознаменовал продолжение стабильного и стратегического роста банка, при этом важной вехой стало то, что кредитный брутто-портфель Bigbank впервые превысил 2 миллиарда евро, достигнув 2,1 миллиарда евро. „Стратегия Bigbank фокусируется на стабильном росте продуктов жилищного и бизнес-кредита, что также отражается на наших квартальных результатах. В третьем квартале наш кредитный брутто-портфель вырос на 158 миллионов евро (+8%), что является самым большим квартальным ростом в истории Bigbank. Отдельно я бы выделил квартальный рост портфеля жилищных кредитов на 78 миллионов евро (+17%) до 534 миллионов евро“, – сказал Лянтс. Портфель бизнес-кредитов за квартал вырос на 46 миллионов евро (+7%) до 703 миллионов евро, а портфель потребительских кредитов – на 36 миллионов евро (+4%) до 837 миллионов евро.

Отдельно Мартин Лянтс отметил, что в условиях падения процентных ставок, Bigbank удовлетворён хорошим ростом чистого процентного дохода как по сравнению с третьим кварталом прошлого года (+6%), так и по показателю за 9 месяцев по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (+9%). Чистый процентный доход концерна за третий квартал составил 27,7 миллиона евро, а общий чистый процентный доход за первые девять месяцев года составил 79,1 миллиона евро.