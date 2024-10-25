Bigbank заработал в этом году 27,6 миллиона евро чистой прибыли
Чистая прибыль Bigbank за третий квартал текущего года составила 11,8 миллиона евро, что на 0,6 миллиона евро или на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль за девять месяцев составила 27,6 миллиона евро, что также ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2023 года, когда он составил 29,4 миллиона евро, но значительный рост объёмов бизнеса достигнут за счёт кредитного портфеля брутто, превысившего 2 миллиарда евро.
По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, третий квартал 2024 года ознаменовал продолжение стабильного и стратегического роста банка, при этом важной вехой стало то, что кредитный брутто-портфель Bigbank впервые превысил 2 миллиарда евро, достигнув 2,1 миллиарда евро. „Стратегия Bigbank фокусируется на стабильном росте продуктов жилищного и бизнес-кредита, что также отражается на наших квартальных результатах. В третьем квартале наш кредитный брутто-портфель вырос на 158 миллионов евро (+8%), что является самым большим квартальным ростом в истории Bigbank. Отдельно я бы выделил квартальный рост портфеля жилищных кредитов на 78 миллионов евро (+17%) до 534 миллионов евро“, – сказал Лянтс. Портфель бизнес-кредитов за квартал вырос на 46 миллионов евро (+7%) до 703 миллионов евро, а портфель потребительских кредитов – на 36 миллионов евро (+4%) до 837 миллионов евро.
Отдельно Мартин Лянтс отметил, что в условиях падения процентных ставок, Bigbank удовлетворён хорошим ростом чистого процентного дохода как по сравнению с третьим кварталом прошлого года (+6%), так и по показателю за 9 месяцев по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (+9%). Чистый процентный доход концерна за третий квартал составил 27,7 миллиона евро, а общий чистый процентный доход за первые девять месяцев года составил 79,1 миллиона евро.
Что касается вкладов, в третьем квартале произошёл значительный рост портфеля срочных вкладов, который за квартал увеличился на 86 миллионов евро и достиг 1,25 миллиарда евро (+7%). Портфель сберегательных вкладов, напротив, сократился за квартал на 82 миллиона евро до 1,01 миллиарда евро. Причина этих изменений прежде всего в продолжающейся тенденции, в соответствии с которой клиенты, пользующиеся краткосрочными сберегательными продуктами, часто заменяют свои сберегательные вклады срочными вкладами сроком на 3-9 месяцев, чтобы обеспечить желаемую процентную ставку на соответствующий период. Всего портфель вкладов концерна вырос на 11 миллионов евро (+0,5%) за квартал и на 484 миллиона евро (+27%) за год, достигнув 2,27 миллиарда евро.
Качество кредитного портфеля Bigbank в третьем квартале осталось стабильным по сравнению с предыдущим кварталом. Однако, по сравнению с показателями за аналогичный период 2023 года, заметно некоторое ухудшение портфеля потребительских и бизнес-кредитов, но это связано со снижением качества в первом квартале 2024 года. Качество портфеля жилищных кредитов продолжает оставаться очень хорошим.
Общая чистая стоимость дисконтов и отчислений по дебиторским задолженностям составила 4,2 миллиона евро. По сравнению со вторым кварталом (6,3 миллиона евро) – это заметное снижение (-2,1 миллиона евро). По сравнению с третьим кварталом 2023 года, когда соответствующий показатель составлял 5,0 миллиона евро, снижение составило 0,8 миллиона евро.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года, расходы на уплату подоходного налога у концерна Bigbank увеличились на 0,6 миллиона евро и составили 2,4 миллиона евро. Основной причиной этого стал введённый в Латвии в конце 2023 года авансовый подоходный налог, который в прошлом году был внесён в число финансовых показателей только в четвёртом квартале, но в 2024 году он влияет на результаты всех кварталов.