Прокуратура о женщине, найденной мертвой в подвале частного дома в Раквере: улики не указывают на преступление

Вечером 20 октября в подвале частного дома в Раквере в районе Тааравайму было найдено тело пожилой женщины. По словам местных жителей, следователи работали на месте происшествия до раннего утра понедельника, и было начато уголовное производство для установления точных обстоятельств случившегося.