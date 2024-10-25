25.10.2024, 08:48
Прокуратура о женщине, найденной мертвой в подвале частного дома в Раквере: улики не указывают на преступление
ФОТО: | Delfi Meedia
Прокуратура продолжает расследование по выяснению обстоятельств смерти пожилой женщины, однако в данный момент у нее нет подозрений, что было совершено преступление.
Вечером 20 октября в подвале частного дома в Раквере в районе Тааравайму было найдено тело пожилой женщины. По словам местных жителей, следователи работали на месте происшествия до раннего утра понедельника, и было начато уголовное производство для установления точных обстоятельств случившегося.
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