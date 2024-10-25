ЧП и криминал
25.10.2024, 08:48

Прокуратура о женщине, найденной мертвой в подвале частного дома в Раквере: улики не указывают на преступление

 
В подвале частного дома в Раквере обнаружили тело женщины.
В подвале частного дома в Раквере обнаружили тело женщины.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Прокуратура продолжает расследование по выяснению обстоятельств смерти пожилой женщины, однако в данный момент у нее нет подозрений, что было совершено преступление.

Вечером 20 октября в подвале частного дома в Раквере в районе Тааравайму было найдено тело пожилой женщины. По словам местных жителей, следователи работали на месте происшествия до раннего утра понедельника, и было начато уголовное производство для установления точных обстоятельств случившегося.

Как сказала в четверг вечером ведущий прокурор Вируской окружной прокуратуры Гарди Андерсон, уголовное производство, начатое полицией для установления причины смерти женщины, все еще активно продолжается.

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