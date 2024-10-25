Мошенники обманывают пожилых людей от лица „Пенсионного департамента“

„Мошенники представляются сотрудниками Департамента социального страхования или Пенсионного департамента и просят человека прийти на место, а также подтвердить свой приход по Smart-ID или mobiil-ID, – рассказала руководитель отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс. – Важно подчеркнуть, что такого учреждения как Пенсионный департамент не существует. Всеми связанными с пенсией вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но мы не звоним людям и никогда не просим их идентифицировать себя или поделиться с нами PIN-кодами“.