Первая ракетка мира заявил, что допинг-скандал помог ему увидеть недругов

Синнер избежал дисквалификации за положительные допинг-пробы на стероид клостебол — он объяснил, что запрещенный препарат использовал его физиотерапевт. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило добиться его дисквалификации в CAS. Вердикт по делу Синнера раскритиковали многие известные теннисисты, в том числе Ник Кирьос и Евгений Кафельников, пишет РБК.

“Возможно, этот случай помог мне понять, кто мой друг, а кто нет. Я понял, что было много тех, про кого я и не думал, что они мне друзья, но было и наоборот“, — сказал Синнер.

По его словам, он не мог объяснить другим свое состояние, пока не стал известен вердикт по делу.

Синнер в этом сезоне выиграл семь турниров, в том числе Australian Open и US Open. Итальянец встречается со второй ракеткой России Анной Калинской.

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