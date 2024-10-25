25.10.2024, 07:37
Тревожный вечер в Таллинне: в городском автобусе мужчина размахивал предметом, похожим на гранату(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду на Пирита теэ в центре Таллинна полиция остановила городской автобус из-за опасений, что в нем заложено взрывное устройство.
В Центр тревоги поступил тревожный сигнал около четверти восьмого вечера. По словам звонившего, мужчина, ехавший в городском автобусе, мог иметь при себе взрывное устройство. Это был вызов высшей категории для полиции. На место происшествия выехало большое количество полицейских, а также медики и саперы службы спасения.
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