ЧП и криминал
25.10.2024, 07:37

Тревожный вечер в Таллинне: в городском автобусе мужчина размахивал предметом, похожим на гранату

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В среду на Пирита теэ в центре Таллинна полиция остановила городской автобус из-за опасений, что в нем заложено взрывное устройство.

В Центр тревоги поступил тревожный сигнал около четверти восьмого вечера. По словам звонившего, мужчина, ехавший в городском автобусе, мог иметь при себе взрывное устройство. Это был вызов высшей категории для полиции. На место происшествия выехало большое количество полицейских, а также медики и саперы службы спасения.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарел Каллас сообщил Delfi, что полиция отреагировала большими силами и задержала 50-летнего мужчину, который имел при себе предмет, похожий на гранату.

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