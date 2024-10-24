ФОТО | Опасное для жизни хулиганство едва не стоило детям жизни, а родители теперь заплатят фирме 12 000 евро

По словам оперативного главы Вильяндиского округа Таави Хюва, в солнечном парке были сломаны панели, провода, инверторы и камеры. Кроме того, парк окружал забор со знаком „Вход воспрещен“, который тоже был сломан.

„В ходе расследования обстоятельств выяснилось, что вандалами были местные мальчики 9-12 лет. Дети взяли одну из камер из солнечного парка в качестве трофея и продемонстрировали перед сверстниками то, что они сделали“, — рассказывает Хюва. Мальчики признались в преступлении и рассказали, что несколько дней перелезали через забор на чужую территорию, чтобы исследовать и ломать вещи, потому что им было скучно.

Был созван круглый стол с представителями фирмы, родителями и полицией, чтобы обсудить пути разрешения ситуации. „Поначалу родители отнеслись к происшествию легкомысленно, но когда узнали, какой ущерб нанесен, затихли. За ущерб необходимо выплатить в общей сложности 11 700 евро“, - отмечает Хюва.

На встрече был достигнут компромисс по возмещению убытков, чуть позже составили график платежей, на основании которого родители возместят фирме причиненный имущественный ущерб.

По словам представителя полиции, мальчикам очень повезло, поскольку из-за дождливой погоды оборудование не было подключено к электропитанию: „Если бы оно было, дети получили бы смертельный удар током!“

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