24.10.2024, 19:30
Кто будет обеспечивать охрану Каи Каллас на родине после вступления в новую высокую должность?
ФОТО: | Delfi Meedia
Поскольку Кая Каллас станет высоким представителем Европейского Союза, принципы обеспечения ее безопасности во время пребывания на родине также изменятся.
Европейская комиссия недавно обратилась в Министерство внутренних дел с вопросом, как Эстонское государство будет способствовать обеспечению безопасности бывшего премьер-министра Каи Каллас в Эстонии после того, как она вступит в должность верховного представителя Евросоюза.
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