Кто будет обеспечивать охрану Каи Каллас на родине после вступления в новую высокую должность?

Европейская комиссия недавно обратилась в Министерство внутренних дел с вопросом, как Эстонское государство будет способствовать обеспечению безопасности бывшего премьер-министра Каи Каллас в Эстонии после того, как она вступит в должность верховного представителя Евросоюза.

„Департамент полиции и погранохраны имеет многолетний опыт организации охраны президента, членов правительства и высокопоставленных представителей иностранных государств, находящихся в Эстонии. В то же время возникла новая ситуация, когда представитель Эстонии оказывается в положении, при котором во время его пребывания в Эстонии должны применяться меры безопасности, аналогичные защите высокопоставленных представителей иностранных государств“, - признали в ответе министерства.