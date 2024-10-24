Новости Эстонии
24.10.2024, 19:30

Кто будет обеспечивать охрану Каи Каллас на родине после вступления в новую высокую должность?

 
ФОТО: Daniel Leevik | Delfi Meedia

Поскольку Кая Каллас станет высоким представителем Европейского Союза, принципы обеспечения ее безопасности во время пребывания на родине также изменятся.

Европейская комиссия недавно обратилась в Министерство внутренних дел с вопросом, как Эстонское государство будет способствовать обеспечению безопасности бывшего премьер-министра Каи Каллас в Эстонии после того, как она вступит в должность верховного представителя Евросоюза.

„Департамент полиции и погранохраны имеет многолетний опыт организации охраны президента, членов правительства и высокопоставленных представителей иностранных государств, находящихся в Эстонии. В то же время возникла новая ситуация, когда представитель Эстонии оказывается в положении, при котором во время его пребывания в Эстонии должны применяться меры безопасности, аналогичные защите высокопоставленных представителей иностранных государств“, - признали в ответе министерства.

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