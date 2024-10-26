26.10.2024, 19:55
Смотрите, в каком избирательном округе вы можете в будущем оказаться: планируется полная реорганизация(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если Рийгикогу примет такое решение, то парламентские выборы 2027 года могут быть организованы по совершенно другим избирательным округам, чем сейчас, потому что нынешние округа имеют слишком неравный вес.
По инициативе Республиканской избирательной комиссии на обсуждение в парламент поступил план по основательному изменению границ нынешних 12 избирательных округов, чтобы округа были более схожи друг с другом.
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