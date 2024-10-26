Смотрите, в каком избирательном округе вы можете в будущем оказаться: планируется полная реорганизация

По инициативе Республиканской избирательной комиссии на обсуждение в парламент поступил план по основательному изменению границ нынешних 12 избирательных округов, чтобы округа были более схожи друг с другом.

Заместитель председателя избирательной комиссии Айри Микли пояснила в письме, направленном Министерству юстиции и в парламентскую Конституционную комиссию, что границы избирательных округов оставались неизменными на протяжении последних 20 лет. В то же время произошли значительные изменения в количестве избирателей и в числе мандатов на избирательный округ. „Такая ситуация оказывает влияние и на результаты выборов“, - считает она.