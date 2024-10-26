Новости Эстонии
26.10.2024, 19:55

Смотрите, в каком избирательном округе вы можете в будущем оказаться: планируется полная реорганизация

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Выборы Рийгикогу 2023 года
Выборы Рийгикогу 2023 года
ФОТО: Bianca Mikovitš | Delfi Meedia

Если Рийгикогу примет такое решение, то парламентские выборы 2027 года могут быть организованы по совершенно другим избирательным округам, чем сейчас, потому что нынешние округа имеют слишком неравный вес.

По инициативе Республиканской избирательной комиссии на обсуждение в парламент поступил план по основательному изменению границ нынешних 12 избирательных округов, чтобы округа были более схожи друг с другом.

Заместитель председателя избирательной комиссии Айри Микли пояснила в письме, направленном Министерству юстиции и в парламентскую Конституционную комиссию, что границы избирательных округов оставались неизменными на протяжении последних 20 лет. В то же время произошли значительные изменения в количестве избирателей и в числе мандатов на избирательный округ. „Такая ситуация оказывает влияние и на результаты выборов“, - считает она.

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