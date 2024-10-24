Новый план правительства: на землях RMK хотят установить сотни ветрогенераторов

Подходящие для развития ветроэнергетики государственные земельные участки будут выставлены на аукционы, которые дадут право на определенное время использовать земли для строительства ветряных парков.

По словам премьер-министра Кристена Михала, на аукционы будут выставлены 7 800 гектаров земли, принадлежащей Центру управления государственными лесами (RMK) и 600 гектаров земли, находящейся в ведении Земельного департамента. По сообщению Министерства климата, на этих площадях можно будет разместить ветрогенераторы общей мощностью 1100 МВт. Учитывая, что в последнее время в Эстонии принято строить ветрогенераторы мощностью 4,5-7 МВт, это может означать сооружение на государственной земле около 200 ветряных турбин.

„До сих пор наземные ветропарки планировались в основном не частных землях, но теперь застройщики получат доступ к государственным землям, которые раньше они использовать для строительства ветропарков не могли. Это важное решение, которое будет способствовать увеличению производства экологически чистой электроэнергии и достижению целей в области возобновляемой энергетики.

Мы тщательно изучили государственные земли и наметили участки, где воздействие на природу и людей будет как можно меньшим“, - сказала министр климата Йоко Алендер.

В результате исследований Агентства окружающей среды были определены по всей Эстонии территории разного размера, подходящие для развития ветроэнергетики, эти земельные участки находятся в следующих самоуправлениях: Тюри, Вяйке-Маарья, Винни, Козе, Пайде, Пыхья-Сакала, Хальяла, Кадрина, Ярва, Пыльтсамаа, Вильянди, Ляэне-Харью, Ярва, Рапла, Валга, Тырва, Алутагузе, Люганузе, Виру-Нигула, Мульги и Ляэне-Нигула. Исследования финансировались из выделенных Эстонии средств Европейского союза.