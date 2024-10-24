Новый план правительства: на землях RMK хотят установить сотни ветрогенераторов(6)
Правительство Эстонии приняло сегодня (24.10) решение о том, что для скорейшего развития ветроэнергетики застройщикам будет предоставлена возможность строительства ветропарков на принадлежащих государству земельных участках, пишет Ärileht.
Подходящие для развития ветроэнергетики государственные земельные участки будут выставлены на аукционы, которые дадут право на определенное время использовать земли для строительства ветряных парков.
По словам премьер-министра Кристена Михала, на аукционы будут выставлены 7 800 гектаров земли, принадлежащей Центру управления государственными лесами (RMK) и 600 гектаров земли, находящейся в ведении Земельного департамента. По сообщению Министерства климата, на этих площадях можно будет разместить ветрогенераторы общей мощностью 1100 МВт. Учитывая, что в последнее время в Эстонии принято строить ветрогенераторы мощностью 4,5-7 МВт, это может означать сооружение на государственной земле около 200 ветряных турбин.
„До сих пор наземные ветропарки планировались в основном не частных землях, но теперь застройщики получат доступ к государственным землям, которые раньше они использовать для строительства ветропарков не могли. Это важное решение, которое будет способствовать увеличению производства экологически чистой электроэнергии и достижению целей в области возобновляемой энергетики.
Мы тщательно изучили государственные земли и наметили участки, где воздействие на природу и людей будет как можно меньшим“, - сказала министр климата Йоко Алендер.
В результате исследований Агентства окружающей среды были определены по всей Эстонии территории разного размера, подходящие для развития ветроэнергетики, эти земельные участки находятся в следующих самоуправлениях: Тюри, Вяйке-Маарья, Винни, Козе, Пайде, Пыхья-Сакала, Хальяла, Кадрина, Ярва, Пыльтсамаа, Вильянди, Ляэне-Харью, Ярва, Рапла, Валга, Тырва, Алутагузе, Люганузе, Виру-Нигула, Мульги и Ляэне-Нигула. Исследования финансировались из выделенных Эстонии средств Европейского союза.
К тому же правительство решило продолжить проведение аукционов и на тех государственных землях, которые не вошли в анализ Агентства окружающей среды, но пригодность которых для развития ветроэнергетики выяснится в ходе проводимой местными самоуправлениями процедуры планировки.
Это означает, что сначала на аукцион будут выставлены подходящие государственные земли Ляэнеранна, которые находятся на заключительной фазе планировки ветропарков, а в дальнейшем аукционы будут проведены и для других государственных земель.
„Эстония поставила перед собой цель производить с 2030 года из возобновляемых источников такой же объем электроэнергии, который потребляется в государстве. Для этого следует существенно увеличить мощности наземной ветроэнергетики“, - пояснила Алендер.
Победитель аукциона первоначально получит условное разрешение на застройку сроком до трех лет — на подготовительный период. В течение этого периода развития ветропарк должен будет получить разрешение на строительство. После получения разрешения на строительство ветропарк должен быть построен не позднее, чем в течение двух лет. Государственная земля отдается в использование с правом застройки на срок до 39 лет.
Застройщики, выигравшие аукцион, будут платить государству плату за использование земли, а также долю дохода, полученного от произведенной ветроэнергии.
Аукционы начнутся в ноябре и будут проводиться RMK совместно с Земельным департаментом.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.