24.10.2024, 17:49
Идея Хуссара урезания возмещения расходов депутатам поддержки не нашла, но одно из предложений поддержали четыре фракции(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Все фракции Рийгикогу выступают за сокращение возмещения депутатских расходов, однако предложение Лаури Хуссара (Eesti 200) сократить их вдвое не нашло такой поддержки, как другое, за которым, как говорят, стоят четыре из шести фракций.
Лаури Хуссар сообщил вчера Delfi после заседания совета старейшин (совет состоит из трех членов правления Рийгикогу и лидеров фракций - ред.), что его предложение заключалось в сокращении депутатских возмещений вдвое, но консенсус достигнут не был и обсуждение предложений продолжится во фракциях. Delfi связался с фракциями, чтобы узнать, какие предложения они выдвинули на обсуждение.
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