Новости Эстонии
24.10.2024, 17:49

Идея Хуссара урезания возмещения расходов депатутам поддержки не нашла, но одно из предложений поддержали четыре фракции

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Предложения далее будет обсуждаться во фракциях
Предложения далее будет обсуждаться во фракциях
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Все фракции Рийгикогу выступают за сокращение возмещения депутатских расходов , однако предложение Лаури Хуссара (Eesti 200) сократить их вдвое не нашло такой поддержки, как другое, за которым, как говорят, стоят четыре из шести фракций.

Лаури Хуссар сообщил вчера Delfi после заседания совета старейшин (совет состоит из трех членов правления Рийгикогу и лидеров фракций - ред.), что его предложение заключалось в сокращении депутатских возмещений вдвое, но консенсус достигнут не был и обсуждение предложений продолжится во фракциях. Delfi связался с фракциями, чтобы узнать, какие предложения они выдвинули на обсуждение.

Заместитель председателя Рийгикогу Тоомас Кивимяги (Партия реформ) подтвердил Delfi, что в совете старейшин обсуждалось одно предложение, с которым согласились четыре из шести фракций. „По моему мнению, это очень большое достижение, что четыре фракции пришли к согласию. Я не помню, когда это случалось раньше по вопросу о расходах“, - сказал он и выразил надежду, что, возможно, пятая фракция также сможет прийти к одобрению предложени. „Этого нельзя исключить“.

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