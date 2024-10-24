Кая Каллас: „Европейская безопасность для меня глубоко личный вопрос. Я давно говорила, что империалистическая мечта России не умерла“

Говоря о своих личных качествах и опыте, Каллас отмечает среди прочего, что европейская безопасность является „глубоко личным делом для нее как человека, который уже давно говорит другим, что империалистическая мечта России не умерла“.

„Но я твердо верю, что каждая страна должна внести свой вклад, независимо от географической удаленности от враждебных соседей.

Я оказала давление на Эстонию, чтобы она увеличила свои расходы на оборону до более чем 3% ВВП уже через год после нападения России на Украину, а также добилась того, чтобы Эстония стала одной из стран, которые поддерживают Украину в довольно крупных, соответственно размерам страны, объемах. Я хотела, чтобы Эстония была примером для остальных. Вот почему я также выступала за более активное участие ЕС, общую позицию относительно ответственности России за преступления, совершенные против Украины в агрессивной войне, использование замороженных российских активов в качестве основы для восстановления и инициативу „миллиона боеприпасов“. Самой сильной защитой от российской агрессии и позиций Европы в мире является европейское единство. Европа должна подавать пример“, — пишет Каллас.

Каллас заявляет, что в нестабильном и опасном мире, где демократия, верховенство закона и права человека находятся под постоянной угрозой, Европейский Союз играет чрезвычайно важную роль как держатель этих ценностей и защитник мирового порядка, основанного на правилах, в партнерстве с другими. Приоритеты следующих пяти лет определят место Европы в мире на следующие пять десятилетий, сообщает Каллас. Правильные решения теперь гарантируют, что будущее Европейского Союза не станет жертвой событий, определяемых волей других.

Каллас пишет, что согласна с тем, что принятие решений Евросоюзом по общей внешней политике и политике безопасности должно быть более быстрым и эффективным.