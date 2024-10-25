Банк предупреждает: мошенники пытаются обмануть жертв повторно

„Если мошеннику были переданы деньги или личные данные, велика вероятность, что через некоторое время, например через несколько месяцев, тот же мошенник или группа лиц снова свяжутся с жертвой. На этот раз они представятся кем-нибудь другим и попытаются создать впечатление, что именно они помогут вернуть потерянное. Например, если мошенник уже обманул жертву на 5000 евро, на этот раз он может предстать перед ней в образе адвоката, который, согласно его легенде, помог другим жертвам той же схемы вернуть потерянные деньги. Чтобы вернуть потерянные деньги, жертва, конечно же, должна сначала заплатить ему некую сумму, например 1000 евро“, – говорит Кийк.

Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством объяснил, что пожилые люди особенно уязвимы для такого вида мошенничества. „Бывают случаи, когда жертва настолько глубоко запутывается в схеме мошенника со сказочной историей, что уже не доверяет ни своим родственникам, ни тем более сотрудникам банка“, – сказал Кийк. Он добавил, что обычно люди сталкиваются с русскоязычными телефонными мошенниками, но стоит помнить, что современные технологии и программы-переводчики позволяют обращаться к жертвам и на других языках.

По словам эксперта, чтобы не стать жертвой повторного мошенничества, прежде всего необходимо знать, что такие мошенники существуют. Люди должны быть особенно бдительны, если их уже однажды обманули, так как велика вероятность, что мошенник свяжется с ними снова.

„Будьте осторожны и не доверяйте незнакомцам, которые интересуются вашими деньгами или личными данными. Необычные ситуации должны привлекать внимание и заставлять людей быть осторожными. Мошенники часто делают акцент на эмоциях. Их цель – вызвать у жертвы тревогу и замешательство, а страх используется для того, чтобы заставить людей действовать немедленно. Мы должны критически относиться к предложениям, которые слишком хороши, чтобы быть правдой“, – говорит Кийк.