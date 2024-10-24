Определены финалисты на звание компании года

EIS (Фонд предпринимательства и инноваций) и Центральный союз работодателей Эстонии выбрали лучших в семи категориях, а Эстонская торгово-промышленная палата — в трёх категориях. „Теперь два отдельных конкурса объединяются в один, и 2 ноября среди победителей в различных категориях будет определена компания года в Эстонии. От всей души хочу поблагодарить все компании, принявшие участие в конкурсе. Ваша инновационность, преданность делу и смелость двигают нашу экономику вперед“, — сказала председатель правления EIS Кати Кусмин от имени всех организаторов.

Экспортёром года 2024 стала компания Nortal, стратегический партнер по цифровой трансформации для ведущих компаний и правительств по всему миру. Компания сосредоточена на разработке основанных на данных, инновационных и повышающих эффективность решений, помогая своим клиентам добиваться цифровых прорывов. Nortal работает на пяти континентах и более чем на 60 рынках, предлагая решения для глобальной клиентской базы. Основываясь на успехе эстонского электронного государства, Nortal завоевала международное доверие, что поддерживает её дальнейшее расширение и рост.

Цифровизатором промышленности года 2024 стала компания Harju Elekter, которая проектирует, производит и устанавливает электрическое оборудование для энергетических, промышленных и инфраструктурных компаний, а также для коммерческих и общественных зданий. Компания внедрила в производство различные цифровые решения, такие как учёт рабочего времени, мониторинг и планирование. Кроме того, большинство производственного оборудования частично или полностью автоматизировано/роботизировано. Почти всё оборудование имеет цифровые двойники, что позволяет проводить основные настройки через компьютер и симулировать процессы.