Определены финалисты на звание компании года(1)
Сегодня были объявлены финалисты крупнейшего предпринимательского конкурса Эстонии „Лучшие компании Эстонии“. Победители в различных номинациях поборются за звание компании года, которое будет объявлено на торжественной церемонии 2 ноября, транслируемой по телеканалу ETV.
EIS (Фонд предпринимательства и инноваций) и Центральный союз работодателей Эстонии выбрали лучших в семи категориях, а Эстонская торгово-промышленная палата — в трёх категориях. „Теперь два отдельных конкурса объединяются в один, и 2 ноября среди победителей в различных категориях будет определена компания года в Эстонии. От всей души хочу поблагодарить все компании, принявшие участие в конкурсе. Ваша инновационность, преданность делу и смелость двигают нашу экономику вперед“, — сказала председатель правления EIS Кати Кусмин от имени всех организаторов.
Экспортёром года 2024 стала компания Nortal, стратегический партнер по цифровой трансформации для ведущих компаний и правительств по всему миру. Компания сосредоточена на разработке основанных на данных, инновационных и повышающих эффективность решений, помогая своим клиентам добиваться цифровых прорывов. Nortal работает на пяти континентах и более чем на 60 рынках, предлагая решения для глобальной клиентской базы. Основываясь на успехе эстонского электронного государства, Nortal завоевала международное доверие, что поддерживает её дальнейшее расширение и рост.
Цифровизатором промышленности года 2024 стала компания Harju Elekter, которая проектирует, производит и устанавливает электрическое оборудование для энергетических, промышленных и инфраструктурных компаний, а также для коммерческих и общественных зданий. Компания внедрила в производство различные цифровые решения, такие как учёт рабочего времени, мониторинг и планирование. Кроме того, большинство производственного оборудования частично или полностью автоматизировано/роботизировано. Почти всё оборудование имеет цифровые двойники, что позволяет проводить основные настройки через компьютер и симулировать процессы.
Инноватором года 2024 стала компания DefSecIntel Solutions, которая разрабатывает приложения на основе технологий искусственного интеллекта и платформы для ситуационной осведомлённости и мониторинга. Создаются умные решения и высокотехнологичные продукты, в компании работают команды по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР), искусственному интеллекту, аппаратному и программному обеспечению. Разработка ведётся в тесном сотрудничестве с конечными пользователями, что обеспечивает адаптацию решений к реальному опыту использования, включая боевые условия.
Устойчивой компанией года 2024 стала Estiko-Plastar. Компания предлагает клиентам информацию о воздействии заказанной упаковки на окружающую среду с помощью модели расчёта экологического следа и даёт рекомендации, как сделать упаковку более устойчивой и экологичной. Кроме того, Estiko-Plastar предоставляет услугу аудита устойчивости, с помощью которой клиентам делают конкретные предложения по улучшению устойчивости используемых упаковочных материалов, учитывая их потребности и специфику.
Продвиженцем туризма года 2024 стала сеть ресторанов OKO, ведущая сеть элитных ресторанов в Эстонии: NOA Chef’s Hall (одна звезда в гиде Michelin), ресторан NOA (отмечен в гиде Michelin наградой Bib Gourmand за отличное соотношение цены и качества), Tuljak (также отмечен Bib Gourmand), OKO, Paju Villa (рекомендован гидом Michelin). В дополнение к ним — дочерние компании TOKO, POKO и Haapsalu Kuursaal. Рестораны OKO давно на рынке и сохраняют высочайшее качество даже в условиях кризисов. Включение четырёх ресторанов в гид Michelin — выдающееся достижение, а оборот компании удвоился.
Иностранным инвестором года 2024 стала компания HANZA Mechanics Tartu. Компания, работающая в области машиностроения и промышленной технологии, предлагает полный спектр услуг по производству конечной продукции для различных секторов, включая циркулярную экономику, медицину и пищевую промышленность. Например, производятся как анализаторы зерна, так и анализаторы крови, а также автоматы для возврата тары. Компания заслуживает признания за активное сотрудничество с профессиональными училищами и университетами.
Самой конкурентоспособной промышленной и энергетической компанией года является Eesti Gaas, крупнейшая частная энергетическая компания в Балтийско-Финском регионе. Основной продукт компании — это природный газ, но также продаётся электроэнергия, в том числе произведённая на собственных мощностях зелёная энергия. Поставка газа основана на сжиженном природном газе (LNG), и заключены прямые контракты с ведущими мировыми поставщиками LNG. Газ из Норвегии и США доставляется танкерами в терминалы LNG в Инкоо и Клайпеде, откуда по трубопроводам поступает к клиентам. В 2023 году компания вышла на рынок бытового газа Латвии, продала первые объёмы газа на польский рынок и расширила производство биогаза.
Самой конкурентоспособной торговой компанией года является Auto 100, которая занимается импортом и представительством автомобилей Škoda и Porsche в Эстонии, Латвии, а с 2023 года и в Литве. Компания расширилась, увеличила сеть дилеров, инвестировала в цифровизацию и внедрила принципы ESG. Кроме того, компания значительно увеличила долю рынка Škoda в Эстонии, Латвии и Литве.
Самой конкурентоспособной сервисной компанией года стал Swedbank, крупнейший банк Эстонии, у которого 960 000 частных клиентов и 130 000 корпоративных клиентов. Банк предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая расчетные счета, ипотеку, страхование, кредитные карты, займы, пенсии и инвестиции как для частных лиц, так и для компаний. Swedbank является одним из крупнейших налогоплательщиков Эстонии и активно способствует повышению финансовой грамотности, развитию предпринимательства и устойчивости, способствуя долгосрочному развитию общества.
„Лучшие компании Эстонии“ — это крупнейший и самый продолжительный в истории конкурс предпринимательства в Эстонии, история которого начинается с 1995 года. Компании награждаются Эстонской торгово-промышленной палатой, Центральным союзом работодателей Эстонии и EIS (Фондом предпринимательства и инноваций). Выбор и награждение лучших компаний софинансируется Европейским Союзом.
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