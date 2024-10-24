На Штромке начался последний этап по ликвидации загрязнения

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, в прошлом году удалили загрязнение с морского дна, а весной этого года убрали большую часть старой водосточной трубы, которая и являлась источником загрязнения. „Теперь в прибрежном парке на Штромке начались работы третьего этапа, в ходе которых продолжат удаление трубы, а также уберут остатки загрязнения и загрязненную почву“, — сказала Таммур.

„Затем будут взяты пробы почвы, чтобы убедиться, что территория очищена. Если результаты анализа проб будут в порядке, участок заполнят чистой почвой и приведут в порядок“, — добавила старейшина района.

В течение третьего этапа ликвидации мазутного загрязнения на Штромке работы ведутся на участке длиной примерно 55 метров. В ходе работ выкопают большую часть загрязненной трубы и отправят её на утилизацию. Также уберут остатки загрязнения из трубы и удалят загрязненную почву. Работы планируется завершить в ноябре.

Третий этап ликвидации загрязнения на Штромке начался осенью прошлого года с исследования загрязнения. На основе этого исследования предприятие Kobras OÜ составило план ликвидации загрязнения, согласно которому сейчас ведутся работы. Третий этап выполняет Atemo OÜ.

Работы по ликвидации загрязнения финансируются городом Таллинн и Центром инвестиций в окружающую среду.