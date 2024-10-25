Каких природных катаклизмов в Эстонии опасаются больше всего? Некоторые цифры опроса удивили(2)
По данным компании страховых технологий Balcia, из стихийных бедствий жители Эстонии больше всего опасаются сильных штормов и гроз. Люди беспокоятся из-за гроз и штормов вдвое больше, чем, например, из-за ущерба, вызванного наводнениями или снегопадами.
Опасения перед штормами выразили 44% участников опроса. Основные причины, почему именно штормы вызывают у людей опасения – это падающие деревья и тяжелые предметы, способные повредить автомобили и здания. Более половины респондентов заявили, что при приближении экстремальных погодных условий они стараются припарковать свои машины в безопасном месте.
„Осенние и зимние штормы становятся в Эстонии регулярным явлением, что заставляет людей внимательнее относиться к погодным условиям и принимать меры для защиты самих себя и своего имущества, – отметила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук. – Удивительно, что хотя штормы в Эстонии часто сопровождаются сильными дождями и наводнениями, лишь 20% и 15% респондентов, соответственно, выражают страх перед этими стихийными явлениями“.
Вторым по значимости пугающим жителей Эстонии природным явлением являются грозы. 39% респондентов считают их наиболее тревожным погодным явлением. Больше всего опасений по поводу гроз высказали жители Ляэнемаа (65%), Вырумаа (58%) и Вильяндимаа (52%). Каждый пятый респондент (19%) обеспокоен сильными снегопадами, а 13% отметили в качестве источника беспокойства град. Женщины в целом немного сильнее переживают из-за стихийных бедствий, чем мужчины.
„Мы живем в северном климате, и снег – обычная часть нашей жизни. По статистике, проблемы на крышах домов чаще всего снег вызывает. Поэтому после сильных снегопадов ответственный домовладелец должен очищать крышу, чтобы уменьшить нагрузку на кровлю и снизить риск того, что снег может упасть кому-то на голову“, - сказала Дрижирук.
„На дорогах снег и гололед – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Сейчас для всех водителей самое время напомнить себе, что о летних привычках вождения следует забыть“, - добавила она.
Дрижирук также советует домовладельцам пересмотреть свои действующие договоры жилищного страхования и при необходимости внести в них изменения или выбрать наиболее подходящее предложение на рынке. Например, стоит уточнить, покрывает ли страховка расходы на уборку сломанных деревьев, ремонт забора после шторма или временное жилье, если из-за причиненного ущерба дом станет непригодным для проживания.
„В Balcia мы сделали еще один шаг навстречу клиентам и возмещаем затраты на отмененные или прерванные поездки в случае, если, например, дома произошла авария, такая как утечка воды или обрушение крыши, вынуждающая человека отменить или прервать запланированную поездку“, - добавила Дрижирук.
Проведенное Balcia и Gemius исследование охватило весь балтийский регион. Для жителей Латвии наибольшим источником беспокойства являются штормы (57% респондентов), а для литовцев – штормы (48%) и грозы (32%).
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