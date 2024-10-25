Каких природных катаклизмов в Эстонии опасаются больше всего? Некоторые цифры опроса удивили

Опасения перед штормами выразили 44% участников опроса. Основные причины, почему именно штормы вызывают у людей опасения – это падающие деревья и тяжелые предметы, способные повредить автомобили и здания. Более половины респондентов заявили, что при приближении экстремальных погодных условий они стараются припарковать свои машины в безопасном месте.

„Осенние и зимние штормы становятся в Эстонии регулярным явлением, что заставляет людей внимательнее относиться к погодным условиям и принимать меры для защиты самих себя и своего имущества, – отметила руководитель по продуктам жилищного страхования Balcia Eesti Елизавета Дрижирук. – Удивительно, что хотя штормы в Эстонии часто сопровождаются сильными дождями и наводнениями, лишь 20% и 15% респондентов, соответственно, выражают страх перед этими стихийными явлениями“.

Вторым по значимости пугающим жителей Эстонии природным явлением являются грозы. 39% респондентов считают их наиболее тревожным погодным явлением. Больше всего опасений по поводу гроз высказали жители Ляэнемаа (65%), Вырумаа (58%) и Вильяндимаа (52%). Каждый пятый респондент (19%) обеспокоен сильными снегопадами, а 13% отметили в качестве источника беспокойства град. Женщины в целом немного сильнее переживают из-за стихийных бедствий, чем мужчины.

„Мы живем в северном климате, и снег – обычная часть нашей жизни. По статистике, проблемы на крышах домов чаще всего снег вызывает. Поэтому после сильных снегопадов ответственный домовладелец должен очищать крышу, чтобы уменьшить нагрузку на кровлю и снизить риск того, что снег может упасть кому-то на голову“, - сказала Дрижирук.

„На дорогах снег и гололед – одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Сейчас для всех водителей самое время напомнить себе, что о летних привычках вождения следует забыть“, - добавила она.