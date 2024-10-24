Экономика
24.10.2024, 16:10

Суровая реальность. Рестораны, неспособные удовлетворять растущие аппетиты государства, решились на протест

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Известный шеф-повар Роман Защеринский 31 октября вместе с работниками выйдет к клиентам, чтобы поговорить с ними о том, с какими проблемами сталкиваются заведения общественного питания.
Известный шеф-повар Роман Защеринский 31 октября вместе с работниками выйдет к клиентам, чтобы поговорить с ними о том, с какими проблемами сталкиваются заведения общественного питания.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

31 октября в 12.30 в заведениях общественного питания и гостиницах выключат музыку. Обслуживающий персонал отойдет в сторону, заказанные блюда и напитки подавать не будут, пишет Delfi Ärileht.

Впервые в новейшей истории предприятия питания и гостиничного бизнеса организуют протестную акцию. Киллу Майдла, исполнительный директор Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), выразив надежду, что первая акция станет и последней, сказала, что в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. Нет, гостям не дадут от ворот поворот, акция протеста продлится всего десять минут. Майдла надеется, что к акции присоединится и большинство клиентов, которые встанут вместе с работниками ресторанов и гостиниц в молчаливом протесте. „Таким образом мы хотим дать понять, что наша страна заслуживает лучшего плана управления, чем тот, который реализуется сейчас“, - сказала она.

Терпению предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса пришел конец еще тогда, когда стартовало ралли по повышению налога с оборота. В Эстонии рестораны и так платят почти самый высокий налог с оборота в Европе. Только в Дании и Норвегии ставка НСО выше, чем наши 22%. Понятно, что после повышения НСО на 2% следующим летом ситуация станет еще сложнее. В 2025 году ставку НСО для предприятий гостиничного бизнеса повысят с 9 до 13 %, в результате ставка НСО для этого сектора превратится из средней в одну из самых высоких в Европе.

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