Суровая реальность. Рестораны, неспособные удовлетворять растущие аппетиты государства, решились на протест(11)
31 октября в 12.30 в заведениях общественного питания и гостиницах выключат музыку. Обслуживающий персонал отойдет в сторону, заказанные блюда и напитки подавать не будут, пишет Delfi Ärileht.
Впервые в новейшей истории предприятия питания и гостиничного бизнеса организуют протестную акцию. Киллу Майдла, исполнительный директор Эстонского союза гостиниц и ресторанов (EHRL), выразив надежду, что первая акция станет и последней, сказала, что в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. Нет, гостям не дадут от ворот поворот, акция протеста продлится всего десять минут. Майдла надеется, что к акции присоединится и большинство клиентов, которые встанут вместе с работниками ресторанов и гостиниц в молчаливом протесте. „Таким образом мы хотим дать понять, что наша страна заслуживает лучшего плана управления, чем тот, который реализуется сейчас“, - сказала она.