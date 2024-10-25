Депутат Рийгикогу Одинец: мне сложно объяснить моему отцу, в чем он провинился перед Эстонией

В парламенте идет дискуссия о лишении права голоса граждан России и Беларуси на местных выборах, которые пройдут в октябре 2025 года. При этом у партий разное видение, кто не должен голосовать. Звучит идеи запретить только гражданам РФ, гражданам РФ и Беларуси, гражданам третьих стран (не из Евросоюза), также отобрать право голоса т.н. серопаспортников. Больше всех против выступает правительственная Социал-демократическая партия.

„Когда отбирают существующие права - это наказание. Если у тебя отбирают право, которые тебе прописано в конституции несколько десятков лет - значит ты сделал что-то не так, ты провинился. Именно так это люди и ощущают. Мне сложно объяснить, в частности, моему отцу, в чем он провинился перед эстонским государством, что он не может голосовать за своего сына“, - сказал уроженец Кохтла-Ярве Эдуард Одинец в подкасте RusDelfi.

Мы должны понимать, ни гражданство, ни язык не обеспечивают лояльность к тому или иному государству, считает депутат парламента. „Если мы отберем право голоса, то это не увеличит лояльность этих людей к Эстонии. Если мы посмотрим на людей, которые поддерживают Эстонию, лояльны к стране, но не являются гражданами - их лояльность лучше не станет, а повернется в другую сторону. При этом на прошлых парламентских выборах мы увидели, что десятки тысяч граждан Эстонии показали свою нелояльность к стране, проголосовав за пророссийские политические движения. Проблему лояльности, забирая право голоса, мы не решим, а усугубим“, - уточнил он.

Напомним, на выборах в Рийгикогу 2023 года за движение Koos проголосовало 14 605 граждан Эстонии. Лидера партии Айво Петерсона подозревают в госизмене за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Инициаторы лишения права голоса, то есть четыре парламентские партии Isamaa, EKRE, Eesti 200 и реформисты, ссылаются на общественный мониторинг Госканцелярии. Опрос показал, что 38% проживающих в Эстонии граждан России и 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, начатую Россией в Украине.