ВИДЕО | Правительство обещает улучшить доступность лекарств. Министры не поддерживают переходы на „зимнее“ и „летнее“ время

Кедьдо подчеркнул, что предприятия видят позитивные знаки и тенденции того, что спрос начал восстанавливаться. Выделено 2 млн евро на помощь предприятиям для выхода на зарубежные рынки. Прежде всего это касается предприятий секторов, ориентированных на экспорт. Данную меру постараются внедрить уже в начале нового года.

Эркки Кельдо: правительство одобрило сегодня изменения, которые касаются требований по продуктовой безопасности. В частности, чтобы гарантировать получение потребителями безопасных продуктов в том числе и из дальних, т.н. третьих стран.

Рийна Сикут подробнее рассказала об изменениях в Закон о лекарствах, которые должны обеспечить лучшую доступность лекарств для пациентов, особенно для больных, страдающих редкими заболеваниями. Повысится роль аптекарей, например, в борьбе с таким заболеванием как грипп.

На сегодняшнем заседании правительства принято 16 решений. Из наиболее важных он выделил поправки в Закон о лекарствах (в случае редких болезней улучшится возможность лечения пациентов). Проекты изменений подготовлены также в Закон о строительстве и Закон о воде, которые упрощают бюрократические вопросы. Рассмотрены вопросы о поддержке экспортного потенциала эстонских предприятий, прежде всего работающих в производственных областях. Рассмотрен вопрос о выделении земель RMK для строительства экономических объектов.

Премьер-министр сообщил, что на встрече со спикером Верховной Рады он выразил поддержку со стороны Эстонии „Плану победы“ Украины. Эстония будет участвовать в тендерах по закупке снарядов для ВСУ. „К сожалению, теперь 2% ВВП на оборону уже не хватает“, - отметил Михал и добавил, что другим странам нужно тоже увепичить свои оборонные расходы.

Второе, что он счел необходимым упомянуть, это то, что правительство намерено, по мере возможности, поддерживать находящиеся в сложной ситуации предприятия сектора общественного питания и размещения. Например, будет направлено 2 млн евро на цифровизацию данного сектора. „Эстония защищена гораздо лучше, чем когда-либо раньше, и это способствует привлечению туристов“, - отметил он и добавил, что как министр готов рассмотреть все вопросы, которые беспокоят предприятия данной сферы.

В заключении пресс-конференции у ее участников спросили, как относятся министры к переводу стрелок часов, то есть к переходу на „летнее“ и „зимнее“ время. Премьер-министр ответил, что он лично хотел бы в один прекрасный момент закончить эти регулярно возникающие дебаты и прийти к какому-то решению. „Люди говорят, что это неудобно, сбивается ритм сна.. И потом начинается спор, в какой зоне нужно оставаться, - сказал он. - Если говорить лично, то я хотел бы это закончить, если возможно“. И добавил, что на недавнем саммите ЕС этот вопрос премьер-министры не обсуждали. „Думаю, когда все первоочередные проблемы будут решены, мы перейдем к решению и этого вопроса“, - предположил он.

Лийза-Ли Пакоста напомнила, что Европарламент в свое время проголосовал за призыв закончить перевод стрелок. И высказалась в том духе, что она тоже перевод не поддерживает. „В личных беседах я еще не встречала человека, который был бы согласен с переводом стрелок“, - заметила она. Рийна Сиккут также сказала, что является сторонницей прекращения перехода дважды в год на новое время. “На меня лично это влияет мало, но есть люди, для здоровья которых это чувствительно, - отметила она.- Но посмотрим, когда эта тема станет приоритетной. Как в правительстве ЭР, так и в Европе“.

Смотрите трансляцию пресс-конференции в записи с синхронным переводом на русский язык!

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