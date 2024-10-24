ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях(15)
В Доме Стенбока проходит сейчас пресс-конференция правительства, в которой участвуют премьер-министр Кристен Михал, министр здравоохранения Рийна Сикут, министр юстиции и цифрового развития Лийза-Ли Пакоста и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Пресс-конференция началась с выступления премьер-министра Кристена Михала.
Он отметил, что, по мнению экспертов, экономика Эстонии начала восстанавливаться.
Премьер-министр сообщил, что на встрече со спикером Верховной Рады он выразил поддержку со стороны Эстонии „Плану победы“ Украины. Эстония будет участвовать в тендерах по закупке снарядов для Украины. „К сожалению, теперь 2% ВВП на оборону уже не хватает“, - отметил Михал и добавил, что другим странам нужно тоже увепичить свои оборонные расходы.
На сегодняшнем заседании правительства принято 16 решений. Из наиболее важных он выделил поправки в Закон о лекарствах (в случае редких болезней улучшится возможность лечения пациентов. Проекты изменений подготовлены также в Закон о строительстве и Закон о воде, которые упрощают бюрократические вопросы. Рассмотрены вопросы о поддержке экспортного потенциала эстонских предприятий, прежде всего в производственных областях. Рассмотрен вопрос о выделении земель RMK для строительства экономических объектов.
Далее слово взяла Лийза-Ли Пакоста. Подготовлены проекты изменений в деятельности административных судов, которые должны снять с них часть нагрузки и упростить для людей решения их вопросов.
Она отметила, что готовятся изменения, которые позволят больше внимания уделять кибер-безопасности.
Рийна Сикут подробнее рассказала об изменениях в Закон о лекарствах, которые должны обеспечить лучшую доступность лекарств для пациентов, особенно для больных, страдающих редкими заболеваниями. Повысится роль аптекарей, например, в борьбе с таким заболеванием как грипп.
Эркки Кельдо: правительство одобрило сегодня изменения, которые касаются требований по продуктовой безопасности. Например, чтобы потребители получали безопасные продукты в том числе и из дальних, третьих стран.
Предприятия видят позитивные знаки и тенденции о том, что спрос начал восстанавливаться. Выделено 2 млн евро на помощь предприятиям для выхода на зарубежные рынки. Прежде всего это касается предприятий секторов, ориентированных на экспорт. Данную меру попытаются внедрить уже в начале нового года.
Второе, что он счел необходимым упомянуть, это то, что правительство намерено по мере возможности поддерживать находящиеся в сложной ситуации предприятия сектора общественного питания и размещения. Например, будет направлено 2 млн евро на цифровизацию данного сектора. „Эстония защищена гораздо лучше, чем когда-либо раньше и это способствует привлечению туристов“, - отметил он и добавил, что как министр готов рассмотреть все вопросы, которые беспокоят предприятия данной сферы.
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