ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

Пресс-конференция началась с выступления премьер-министра Кристена Михала.

Он отметил, что, по мнению экспертов, экономика Эстонии начала восстанавливаться.

Премьер-министр сообщил, что на встрече со спикером Верховной Рады он выразил поддержку со стороны Эстонии „Плану победы“ Украины. Эстония будет участвовать в тендерах по закупке снарядов для Украины. „К сожалению, теперь 2% ВВП на оборону уже не хватает“, - отметил Михал и добавил, что другим странам нужно тоже увепичить свои оборонные расходы.

На сегодняшнем заседании правительства принято 16 решений. Из наиболее важных он выделил поправки в Закон о лекарствах (в случае редких болезней улучшится возможность лечения пациентов. Проекты изменений подготовлены также в Закон о строительстве и Закон о воде, которые упрощают бюрократические вопросы. Рассмотрены вопросы о поддержке экспортного потенциала эстонских предприятий, прежде всего в производственных областях. Рассмотрен вопрос о выделении земель RMK для строительства экономических объектов.

Далее слово взяла Лийза-Ли Пакоста. Подготовлены проекты изменений в деятельности административных судов, которые должны снять с них часть нагрузки и упростить для людей решения их вопросов.

Она отметила, что готовятся изменения, которые позволят больше внимания уделять кибер-безопасности.

Рийна Сикут подробнее рассказала об изменениях в Закон о лекарствах, которые должны обеспечить лучшую доступность лекарств для пациентов, особенно для больных, страдающих редкими заболеваниями. Повысится роль аптекарей, например, в борьбе с таким заболеванием как грипп.

Эркки Кельдо: правительство одобрило сегодня изменения, которые касаются требований по продуктовой безопасности. Например, чтобы потребители получали безопасные продукты в том числе и из дальних, третьих стран.