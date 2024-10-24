Присяжный адвокат: полиция нарушила закон и должна вернуть копию памятника

Присяжный адвокат Карри Гинтер подчеркнул, что эстонское законодательство не запрещает противоречивые символы. „Вы можете хранить дома хоть сто свастик и пятиконечных звезд. Они могут быть, например, в книгах, встречаться на театральной сцене, на кладбищах, это совершенно законно. У людей сложилось совершенно неверное представление о том, что эти знаки являются запрещенными“, - сказал Гинтер Delfi.

Гинтер отметил, что публичная демонстрация символов запрещена только в том случае, если это делается в поддержку войны и агрессии. „Это означает, что символы должны демонстрироваться таким образом, чтобы у стороннего наблюдателя сложилось впечатление, что вы размахиваете этим символом потому, что вам нравится деятельность Путина в Украине“, - пояснил он, подчеркнув, что если, например, Бронзовый солдат (Гинтер назвал его „Статуей Алеши“ - прим. перв.) стоит на кладбище, то закон не нарушен.