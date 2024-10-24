24.10.2024, 14:30
Присяжный адвокат: полиция нарушила закон и должна вернуть копию памятника
ФОТО: | Delfi Meedia
В истории с копией лихулаского памятника все еще не поставлена точка: полиция не хочет отдавать ее до тех пор, пока не поговорит с собственником, а тот не объявляется. По мнению присяжного адвоката Карри Гинтера, полиция допустила ошибку, ей следует вернуть памятник и принести извинения.
Присяжный адвокат Карри Гинтер подчеркнул, что эстонское законодательство не запрещает противоречивые символы. „Вы можете хранить дома хоть сто свастик и пятиконечных звезд. Они могут быть, например, в книгах, встречаться на театральной сцене, на кладбищах, это совершенно законно. У людей сложилось совершенно неверное представление о том, что эти знаки являются запрещенными“, - сказал Гинтер Delfi.
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