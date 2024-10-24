ДЕБАТЫ | Демократия vs внутренняя безопасность: битва за право голоса граждан РФ

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В Эстонии хотят лишить права голоса граждан России и „серопаспортников“ на местных выборах. Социал-демократы выступают резко против, центристы тоже не поддерживают эту идею. Реформисты, Isamaa, Eesti 200 и EKRE считают, что граждане страны-агрессора не должны принимать решения в европейском государстве. Премьер-министр, спикер парламента, большинство депутатов однозначно против того, чтобы граждане России и Беларуси голосовали на муниципальных выборах 2025 года. Главное сопротивление оказывают социал-демократы, несмотря на то, что они в правительстве.

„Мы защищаем не каких-то граждан других стран. Мы защищаем демократию и конституцию, - говорит социал-демократ Эдуард Одинец. - Исходя из преамбулы конституции, мы защищаем государство в целом. Нужно быть очень осторожным. Нужно понять, насколько это отражается на конституционных правах, на превалировании конституции над другими законами, как это влияет на внутреннюю и внешнюю безопасность страны“.

Юрист Евгений Криштафович (Партия реформ) считает, что граждане стран-агрессоров не должны голосовать на выборах, так как после 24 февраля 2022 года ситуация резко изменилась. „Сразу после восстановления независимости, возможно, в этом и был смысл. Сразу многие не могли быстро получить гражданство по разным причинам, выучить эстонский язык, выполнить дополнительные требования. Сейчас с восстановления независимости прошло 30 лет. Если мы говорим о тех же самых людях, то у меня возникает вопрос - почему у них нет эстонского гражданства. Наверное, это политический выбор. Они сделали выбор в пользу третьей страны или остаются без определенного гражданства, опять же, потому что удобнее без визы ездить в Россию. Зачем им тогда право голоса на эстонских выборах?