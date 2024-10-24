ДЕБАТЫ | Демократия vs внутренняя безопасность: битва за право голоса граждан РФ
Нужно ли запретить гражданам России и „серопаспортникам“ голосовать на местных выборах? В студии RusDelfi Евгений Криштафович (Партия реформ) и Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), мнения которых диаметрально противоположны. Cлушайте подкаст!
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В Эстонии хотят лишить права голоса граждан России и „серопаспортников“ на местных выборах. Социал-демократы выступают резко против, центристы тоже не поддерживают эту идею. Реформисты, Isamaa, Eesti 200 и EKRE считают, что граждане страны-агрессора не должны принимать решения в европейском государстве. Премьер-министр, спикер парламента, большинство депутатов однозначно против того, чтобы граждане России и Беларуси голосовали на муниципальных выборах 2025 года. Главное сопротивление оказывают социал-демократы, несмотря на то, что они в правительстве.
„Мы защищаем не каких-то граждан других стран. Мы защищаем демократию и конституцию, - говорит социал-демократ Эдуард Одинец. - Исходя из преамбулы конституции, мы защищаем государство в целом. Нужно быть очень осторожным. Нужно понять, насколько это отражается на конституционных правах, на превалировании конституции над другими законами, как это влияет на внутреннюю и внешнюю безопасность страны“.
Юрист Евгений Криштафович (Партия реформ) считает, что граждане стран-агрессоров не должны голосовать на выборах, так как после 24 февраля 2022 года ситуация резко изменилась. „Сразу после восстановления независимости, возможно, в этом и был смысл. Сразу многие не могли быстро получить гражданство по разным причинам, выучить эстонский язык, выполнить дополнительные требования. Сейчас с восстановления независимости прошло 30 лет. Если мы говорим о тех же самых людях, то у меня возникает вопрос - почему у них нет эстонского гражданства. Наверное, это политический выбор. Они сделали выбор в пользу третьей страны или остаются без определенного гражданства, опять же, потому что удобнее без визы ездить в Россию. Зачем им тогда право голоса на эстонских выборах?
Почему это стало серьезной проблемой после 2022 года, потому что мы говорим о стране агрессоре. Россия ведет боевые действия против наших союзников. Они угрожают нам, от них идет гибридная угроза, угрожают нашей энергетике, авиасообщению. Люди у которых есть гражданство этой страны - должны сделать выбор, либо они хотят голосовать, либо быть гражданами России“, - считает реформист.
Депутат парламента Эдуард Одинец призывает определиться, кого конкретно 4 из 6 парламентских партий хотят лишить право участия в местных выборах. „Мы говорим о гражданах России. Или гражданах России и Беларуси. Или о гражданах стран-агрессоров. Или обо всех гражданах третьих стран. Или о „серопаспортниках“. Мы должны определиться, о ком мы говорим“, - продолжил соцдем.
„Не у всех есть возможность получить гражданство Эстонии, не у всех есть возможность отказаться от паспорта России. Стоят огромные очереди, так как Россия не позволяет это сделать, - говорит он. - Для нас самое главное сохранять демократию и сохранять спокойствие в государстве. Мы должны понять, что является большим риском - отмена права голоса или его сохранение“.
Многие политики призывают поторопиться с изменением закона, чтобы успеть к выборам 2025 года. Однако, как добавил Одинец, все это займет очень много времени. „В этом случае до выборов будет меньше, чем полгода. Венецианская комиссия при совете Европы дает четкую рекомендацию демократическим странам по организации выборов. Там четко прописано, что за год до выборов нельзя делать масштабные изменения в системе выборов. Лишение право голоса большой группы населения - это серьезные манипуляции с электоратом“.
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