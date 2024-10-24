Экономика
24.10.2024, 12:30

Грядут большие перемены в общественном транспорте Таллинна: вице-мэр хочет привлечь частный сектор

 
Комментарий TLT
Кристьян Ярван на заседании Таллиннского горсобрания, 03,10,24
Кристьян Ярван на заседании Таллиннского горсобрания, 03,10,24
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, курирующий сферу транспорта, намерен открыть частному сектору дорогу к рынку общественного транспорта и проводить открытые тендеры на организацию автобусных маршрутов.

„Для города, являющегося заказчиком общественного транспорта, крайне важно, чтобы общественный транспорт не прекращал работу, но в то же время стоимость услуги была справедливой для налогоплательщиков. Привлечение частного сектора обеспечит гибкое предоставление услуг и наилучшую цену на рынке, независимо от того, относится ли поставщик услуг к частному или государственному сектору“, - сказал Кристьян Ярван изданию Delfi Forte.

Вице-мэр предлагает следующий план: автобусные маршруты продолжит обслуживать акционерное общество Tallinna Linnatransport (TLT), но будет предусмотрена возможность изменять годовой объем маршрутов до 5%, в том числе привлекать другого перевозчика, обслуживающего маршрут.

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