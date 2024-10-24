24.10.2024, 12:30
Грядут большие перемены в общественном транспорте Таллинна: вице-мэр хочет привлечь частный сектор
Комментарий TLT
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван, курирующий сферу транспорта, намерен открыть частному сектору дорогу к рынку общественного транспорта и проводить открытые тендеры на организацию автобусных маршрутов.
„Для города, являющегося заказчиком общественного транспорта, крайне важно, чтобы общественный транспорт не прекращал работу, но в то же время стоимость услуги была справедливой для налогоплательщиков. Привлечение частного сектора обеспечит гибкое предоставление услуг и наилучшую цену на рынке, независимо от того, относится ли поставщик услуг к частному или государственному сектору“, - сказал Кристьян Ярван изданию Delfi Forte.
Уже заказано?