Грядут большие перемены в общественном транспорте Таллинна: вице-мэр хочет привлечь частный сектор

„Для города, являющегося заказчиком общественного транспорта, крайне важно, чтобы общественный транспорт не прекращал работу, но в то же время стоимость услуги была справедливой для налогоплательщиков. Привлечение частного сектора обеспечит гибкое предоставление услуг и наилучшую цену на рынке, независимо от того, относится ли поставщик услуг к частному или государственному сектору“, - сказал Кристьян Ярван изданию Delfi Forte.