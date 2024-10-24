ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Шины заменили? Приближается холодная воздушная масса, выпадет снежная крупа

В четверг, 24 октября, за счет располагающейся на юге области повышенного атмосферного давления сохранится ясная погода. Сильный ветер западных направлений будет срывать с деревьев листья. Температура воздуха 13 градусов.

В пятницу, 25 октября, область повышенного давления начнет постепенно смещаться, значительных осадков не ожидается, но влажность будет высокой, так как небо будет покрыто низкими облаками. Ночью температура воздуха может опуститься до 5 , на побережье больше 10, днем 10-13 градусов.