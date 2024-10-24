24.10.2024, 09:09
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Шины заменили? Приближается холодная воздушная масса, выпадет снежная крупа
ФОТО: | Delfi Meedia
В Атлантическом океане активно формируются области пониженного давления. Пришла пора распрощаться с непривычно солнечной осенью, небо затянут серые облака, зарядят дожди, сообщает издание Maaleht.
В четверг, 24 октября, за счет располагающейся на юге области повышенного атмосферного давления сохранится ясная погода. Сильный ветер западных направлений будет срывать с деревьев листья. Температура воздуха 13 градусов.
Уже заказано?